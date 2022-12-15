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Парламент внес поправки в некоторые законодательные акты в сфере банковского регулирования

Парламент внес поправки в некоторые законодательные акты в сфере банковского регулирования

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в... 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T14:25+0300

2022-12-15T14:25+0300

2022-12-15T14:46+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере банковского регулирования"Согласно документу, с 20% до 10% снижен размер пакета акций (долей) кредитной организации, приобретаемых и (или) получаемых в доверительное управление по итогам одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу.Поправки отменяют разрешительный порядок открытия кредитными организациями корреспондентских счетов с сохранением уведомительной процедуры о факте открытия счета.Также, проект Закона предусматривает замену термина "существенное влияние" на "контроль и значительное влияние", что обусловлено переходом на более современную и повсеместно используемую терминологию, а также соответствует Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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