https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/pochti-tri-tysyachi-migrantov-pribyli-v-abkhaziyu-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1043110049.html

Почти три тысячи мигрантов прибыли в Абхазию за девять месяцев 2022 года

Почти три тысячи мигрантов прибыли в Абхазию за девять месяцев 2022 года

Всего на данный момент в Абхазии трудятся 5849 мигрантов. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кореи и Турции. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T09:35+0300

2022-12-15T09:35+0300

2022-12-15T10:38+0300

абхазия

в абхазии

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030539816_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6e1a9f55ddc867d0b1f770d02adf5f00.jpg

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. За девять месяцев 2022 года на миграционный учет в Абхазии встало 2964 человека, об этом сообщил заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Вячеслав Бганба.По словам Бганба, если в предыдущие годы из-за пандемии и закрытых границ был дефицит в иностранной рабочей силе, то сейчас таких проблем уже нет.В основном в Абхазию приезжают из Средней Азии. Так, 1452 человека – выходцы из Узбекистана и 371 – из Таджикистана. Из Корейской народно-демократической республики – 392 мигранта, из Турции – 319. В основном они нанимаются разнорабочими. Небольшой процент приезжает по приглашению юрлиц или индивидуальных предпринимателей."По нашим данным, юрлица и индивидуальные предприниматели наняли 518 человек в 2022 году. Это максимальный показатель за последние годы", – подчеркнул Бганба.По данным на 1 ноября 2022 года, в бюджет от деятельности миграционной службы поступило 52 миллиона 314 тысяч рублей. В то же время за весь 2021 год в бюджет поступило лишь 31 миллион 139 тысяч рублей. При этом отток денег в страны Средней Азии за девять месяцев 2022 года, по данным Нацбанка, составил 1 миллиард 229 миллионов рублей.Для получения разрешения на работу иностранцам в Абхазии необходимо пройти медобследование, сдать анализы на СПИД, ВИЧ, гепатит В и гепатит С. В 2022 году с гепатитом В выявлено 249 человек, а с гепатитом С – 82 человека. Один мигрант был вич-инфицирован, он был депортирован.Сотрудниками миграционной службы составлено 102 протокола за отсутствие разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Абхазии.Для получения рабочей визы иностранцам нужно заплатить 6 тысяч рублей, для получения разрешения на работу – также 6 тысяч рублей.Также в 2022 году в арбитражный суд направлено четыре протокола за наем незаконной иностранной рабочей силы юрлицами и индивидуальными предпринимателями.В последние годы иностранные граждане, не являющиеся трудовыми мигрантами, часто привлекаются к уголовной ответственности за оборот наркотических средств и психотропных веществ на территории Абхазии. За 9 месяцев 2022 года, по данным МВД, к ответственности привлечено 28 иностранцев, в то время как в 2021 году их было 16 человек.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мигранты