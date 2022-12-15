https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/podprugina-podelilas-vospominaniyami-pilota-perevozivshego-lyudey-iz-blokadnogo-tkuarchala--1043132694.html

Подпругина поделилась воспоминаниями пилота, перевозившего людей из блокадного Ткуарчала

Подпругина поделилась воспоминаниями пилота, перевозившего людей из блокадного Ткуарчала

Вдова пилота вертолета Эльвира Подпругина, в интервью радио Sputnik рассказала, почему Сергей Подпругин после Латской трагедии решил остаться в Абхазии. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Подпругина поделилась воспоминаниями пилота, перевозившего людей из блокадного Ткуарчала Подпругина поделилась воспоминаниями пилота, перевозившего людей из блокадного Ткуарчала

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии, 14 декабря 1992 года, грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Ракета была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии. Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района. Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии. Вместе с этим вертолетом из Ткуарчала 14 декабря 1992 года вылетел еще один, им управлял летчик Сергей Подпругин. За время войны он совершил 40 боевых вылетов в тыл врага. Благодаря его мужественным, героическим действиям из блокадного города Ткуарчала были вывезены сотни людей. Сергей Подпругин награжден орденом Леона, его не стало в 2016 году. О Латской трагедии, о том, как она изменила судьбу летчика, рассказала вдова пилота Эльвира Подпругина. Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио