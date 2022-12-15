https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/posrednik-melkumov-o-pravilakh-vyrubki-derevev-k-novomu-godu--1043001363.html
Посредник: Мелкумов о правилах вырубки деревьев к Новому году
Посредник: Мелкумов о правилах вырубки деревьев к Новому году
Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия рассказал, почему в республике нельзя... 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T10:28+0300
2022-12-15T10:28+0300
2022-12-15T10:28+0300
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Посредник: Мелкумов о правилах вырубки деревьев к Новому году
Посредник: Мелкумов о правилах вырубки деревьев к Новому году
Кабмин Абхазии принял распоряжение о запрете заготовки елей и пихт к Новому году, а также на ввоз из России натуральной пихты без корневой системы.Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов рассказал, насколько реально проконтролировать исполнение этого документа и как сохранить лесное хозяйство. По его словам, как бы сложно ни было, работать нужно. В службе лесной охраны не много сотрудников – около 50 человек. "На основных направлениях, откуда возможен ввоз незаконно вырубленных деревьев, каждый год на рубеже ноября-декабря наши сотрудники выставляют посты, проводят дежурства. Мы даже не дожидаемся этого распоряжения, потому что понимаем, что "черная" работа по заготовке елок осуществляется гораздо раньше. До выпадения большого снега пытаются вырубить, припрятать. И мы стараемся уже в ноябре проводить работу по пресечению такой деятельности. На сегодняшний день уже несколько фактов выявлено, изъяты елочки, проводится подсчет ущерба, чтобы определить, в каком порядке будут рассматриваться эти правонарушения – в административном или уголовном", – сообщил Мелкумов. Он считает, что меры в отношении таких нарушителей закона недостаточно жесткие, поскольку эти люди не могут отказаться от подобного рода заработка. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, елки, новый год в абхазии, леса, экология, аудио
подкасты, абхазия, посредник, елки, новый год в абхазии, леса, экология, аудио
Посредник: Мелкумов о правилах вырубки деревьев к Новому году
Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия рассказал, почему в республике нельзя вырубать хвойные деревья к Новому году и какова этому альтернатива.
Кабмин Абхазии принял распоряжение о запрете заготовки елей и пихт к Новому году, а также на ввоз из России натуральной пихты без корневой системы.
Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов рассказал, насколько реально проконтролировать исполнение этого документа и как сохранить лесное хозяйство.
По его словам, как бы сложно ни было, работать нужно. В службе лесной охраны не много сотрудников – около 50 человек.
"На основных направлениях, откуда возможен ввоз незаконно вырубленных деревьев, каждый год на рубеже ноября-декабря наши сотрудники выставляют посты, проводят дежурства. Мы даже не дожидаемся этого распоряжения, потому что понимаем, что "черная" работа по заготовке елок осуществляется гораздо раньше. До выпадения большого снега пытаются вырубить, припрятать. И мы стараемся уже в ноябре проводить работу по пресечению такой деятельности. На сегодняшний день уже несколько фактов выявлено, изъяты елочки, проводится подсчет ущерба, чтобы определить, в каком порядке будут рассматриваться эти правонарушения – в административном или уголовном", – сообщил Мелкумов.
Он считает, что меры в отношении таких нарушителей закона недостаточно жесткие, поскольку эти люди не могут отказаться от подобного рода заработка.
Подробности слушайте в аудиофайле.