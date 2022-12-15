https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/putin-protiv-rossii-razvernuta-bespretsedentnaya-agressiya-chtoby-smyat-ekonomiku-1043144964.html
Путин: против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику
Путин: против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику
Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подвел экономические итоги 2022 года и поставил задачи на будущее. 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T16:35+0300
2022-12-15T16:35+0300
2022-12-15T17:02+0300
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости."Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки по сути смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию", – сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент России определил шесть ключевых задач на 2023 год, которые позволят успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года."Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование. <...> Россия должна обеспечить приток долгосрочных инвестиций и акционерный капитал, вложения в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес. <...> По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса", – добавил Путин. Российский лидер попросил Кабмин до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. Он подчеркнул, что Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, развивать аграрный потенциал.
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владимир путин, россия, экономика, политика, политика
владимир путин, россия, экономика, политика, политика
Путин: против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику
16:35 15.12.2022 (обновлено: 17:02 15.12.2022)
Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подвел экономические итоги 2022 года и поставил задачи на будущее.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik.
Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
"Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки по сути смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию", – сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России определил шесть ключевых задач на 2023 год, которые позволят успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года.
"Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование. <...> Россия должна обеспечить приток долгосрочных инвестиций и акционерный капитал, вложения в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес. <...> По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса", – добавил Путин.
Российский лидер попросил Кабмин до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. Он подчеркнул, что Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, развивать аграрный потенциал.