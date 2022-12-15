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https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/rezhisserskaya-laboratoriya-po-pesam-ostrovskogo-proydem-v-rusdrame-1043136663.html
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского пройдет в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского пройдет в РУСДРАМе
Эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского покажут в Государственном Русском театре драмы 17 декабря в 16:00. 15.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. К 200-летию русского драматурга Александра Островского РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию при поддержке Союза театральных деятелей России.В течение пяти дней российские режиссеры проведут репетиции пьес Островского:"Наш театр активно развивает российско-абхазское сотрудничество в сфере театрального искусства. За прошедшие годы было много интересных проектов, и мы очень рады тому, что в этом году Союз театральных деятелей России поддержал идею проведения режиссерской лаборатории в нашем театре. Мы выступаем в качестве принимающей стороны – соорганизаторов этого проекта", – сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Учитывая то обстоятельство, что в 2023 году со дня рождения Островского исполняется 200 лет, было решено поставить пьесы по его произведениям, добавил он.В рамках режиссерской лаборатории в течение пяти дней режиссер вместе с актерами с нуля создают небольшие спектакли, эскизы спектаклей, подчеркнул гендиректор РУСДРАМа. Эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского покажут в Государственном Русском театре драмы 17 декабря в 16:00."Зрители будут смотреть эти эскизы, будут обсуждать их вместе с критиками, с актерами, режиссером. К нам приедет один из крупнейших российских театральных критиков, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Руднев, он будет вместе со зрителями обсуждать увиденное. В конце, после того как мы посмотрим три эскиза, будет зрительское голосование, будет голосование экспертов театра, и потом руководство театра примет решение о том, какой из трех эскизов мы оставляем в качестве победившего, и в 2023 году из него будет сделан полноформатный спектакль по Александру Николаевичу Островскому", – сказал Ираклий Хинтба.Руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России Константин Горин рассказал, что после распада СССР Россия приняла решение поддерживать русский язык и культуру за рубежом.Первая совместная лаборатория Союза театральных деятелей и Русского театра драмы была в 2019 году, и в преддверии 200-летия Островского было решено провести еще одну лабораторию, подытожил Горин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210622/Luchshiy-eskiz-rezhisserskoy-laboratorii-Sandro-vybor-chitateley-Sputnik-1032679523.html
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русдрам, театр, абхазия
русдрам, театр, абхазия

Режиссерская лаборатория по пьесам Островского пройдет в РУСДРАМе

17:10 15.12.2022 (обновлено: 17:24 15.12.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского покажут в Государственном Русском театре драмы 17 декабря в 16:00.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. К 200-летию русского драматурга Александра Островского РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию при поддержке Союза театральных деятелей России.
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В течение пяти дней российские режиссеры проведут репетиции пьес Островского:
Ксения Самодурова с актерами РУСДРАМа готовит эскиз по пьесе "Гроза",
Константин Денискин работает над постановкой "Шутники",
Ирина Дремова – эскиз по пьесе "Красавец мужчина".
"Наш театр активно развивает российско-абхазское сотрудничество в сфере театрального искусства. За прошедшие годы было много интересных проектов, и мы очень рады тому, что в этом году Союз театральных деятелей России поддержал идею проведения режиссерской лаборатории в нашем театре. Мы выступаем в качестве принимающей стороны – соорганизаторов этого проекта", – сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Учитывая то обстоятельство, что в 2023 году со дня рождения Островского исполняется 200 лет, было решено поставить пьесы по его произведениям, добавил он.
"Островский – это величайший русский драматург, он является мировым достоянием, это человек, который очень глубоко и точно описал русскую душу, общество в России, проблемы и противоречия, которые ему были свойственны в XIXвеке. Но когда ты открываешь эти бессмертные пьесы, то понимаешь, что Островский писал о сегодняшнем дне", – отметил Хинтба.
В рамках режиссерской лаборатории в течение пяти дней режиссер вместе с актерами с нуля создают небольшие спектакли, эскизы спектаклей, подчеркнул гендиректор РУСДРАМа. Эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского покажут в Государственном Русском театре драмы 17 декабря в 16:00.
"Зрители будут смотреть эти эскизы, будут обсуждать их вместе с критиками, с актерами, режиссером. К нам приедет один из крупнейших российских театральных критиков, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Руднев, он будет вместе со зрителями обсуждать увиденное. В конце, после того как мы посмотрим три эскиза, будет зрительское голосование, будет голосование экспертов театра, и потом руководство театра примет решение о том, какой из трех эскизов мы оставляем в качестве победившего, и в 2023 году из него будет сделан полноформатный спектакль по Александру Николаевичу Островскому", – сказал Ираклий Хинтба.
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссерская лаборатория по пьесам Островского проходит в РУСДРАМе
Руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России Константин Горин рассказал, что после распада СССР Россия приняла решение поддерживать русский язык и культуру за рубежом.
"У нас есть два направления – это командировки специалистов в русские театры и на основе заявок проведение режиссерских лабораторий. То есть мы привозим молодых российских режиссеров в русские театры, они ставят за четыре-пять дней эскизы по выбранной тематике", – сказал он.
Первая совместная лаборатория Союза театральных деятелей и Русского театра драмы была в 2019 году, и в преддверии 200-летия Островского было решено провести еще одну лабораторию, подытожил Горин.
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