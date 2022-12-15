https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/rezhisserskaya-laboratoriya-po-pesam-ostrovskogo-proydem-v-rusdrame-1043136663.html

Режиссерская лаборатория по пьесам Островского пройдет в РУСДРАМе

Режиссерская лаборатория по пьесам Островского пройдет в РУСДРАМе

Эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского покажут в Государственном Русском театре драмы 17 декабря в 16:00. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. К 200-летию русского драматурга Александра Островского РУСДРАМ проводит режиссерскую лабораторию при поддержке Союза театральных деятелей России.В течение пяти дней российские режиссеры проведут репетиции пьес Островского:"Наш театр активно развивает российско-абхазское сотрудничество в сфере театрального искусства. За прошедшие годы было много интересных проектов, и мы очень рады тому, что в этом году Союз театральных деятелей России поддержал идею проведения режиссерской лаборатории в нашем театре. Мы выступаем в качестве принимающей стороны – соорганизаторов этого проекта", – сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Учитывая то обстоятельство, что в 2023 году со дня рождения Островского исполняется 200 лет, было решено поставить пьесы по его произведениям, добавил он.В рамках режиссерской лаборатории в течение пяти дней режиссер вместе с актерами с нуля создают небольшие спектакли, эскизы спектаклей, подчеркнул гендиректор РУСДРАМа. Эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского покажут в Государственном Русском театре драмы 17 декабря в 16:00."Зрители будут смотреть эти эскизы, будут обсуждать их вместе с критиками, с актерами, режиссером. К нам приедет один из крупнейших российских театральных критиков, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Руднев, он будет вместе со зрителями обсуждать увиденное. В конце, после того как мы посмотрим три эскиза, будет зрительское голосование, будет голосование экспертов театра, и потом руководство театра примет решение о том, какой из трех эскизов мы оставляем в качестве победившего, и в 2023 году из него будет сделан полноформатный спектакль по Александру Николаевичу Островскому", – сказал Ираклий Хинтба.Руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России Константин Горин рассказал, что после распада СССР Россия приняла решение поддерживать русский язык и культуру за рубежом.Первая совместная лаборатория Союза театральных деятелей и Русского театра драмы была в 2019 году, и в преддверии 200-летия Островского было решено провести еще одну лабораторию, подытожил Горин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210622/Luchshiy-eskiz-rezhisserskoy-laboratorii-Sandro-vybor-chitateley-Sputnik-1032679523.html

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