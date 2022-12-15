https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/teatralizovannyy-marafon-novogodnikh-predstavleniy-proydet-v-dome-moskvy-v-sukhume-1043140873.html

Театрализованный марафон новогодних представлений пройдет в Доме Москвы в Сухуме

Театрализованный марафон новогодних представлений пройдет в Доме Москвы в Сухуме

Мероприятие организованы при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского... 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T16:00+0300

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в абхазии

новый год в абхазии

абхазия

соотечественники

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Театрализованный марафон новогодних представлений будет проходить в Доме Москвы в Сухуме 15, 16, 19 и 20 декабря. Первое представление "Лесная история" прошло в четверг, 15 декабря. В культурно-деловой центр пригласили детей соотечественников, сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии, Посольства России, подопечных благотворительных фондов "Ашана", Киараз" и пациентов реабилитационного центра.Каждому ребенку подарили мягкие игрушки, настольные игры и сладости.

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