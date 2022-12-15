https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/teatralizovannyy-marafon-novogodnikh-predstavleniy-proydet-v-dome-moskvy-v-sukhume-1043140873.html
Театрализованный марафон новогодних представлений пройдет в Доме Москвы в Сухуме
Театрализованный марафон новогодних представлений пройдет в Доме Москвы в Сухуме
Мероприятие организованы при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского... 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T16:00+0300
2022-12-15T16:00+0300
2022-12-15T16:17+0300
в абхазии
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абхазия
соотечественники
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Театрализованный марафон новогодних представлений будет проходить в Доме Москвы в Сухуме 15, 16, 19 и 20 декабря. Первое представление "Лесная история" прошло в четверг, 15 декабря. В культурно-деловой центр пригласили детей соотечественников, сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии, Посольства России, подопечных благотворительных фондов "Ашана", Киараз" и пациентов реабилитационного центра.Каждому ребенку подарили мягкие игрушки, настольные игры и сладости.
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новый год в абхазии, абхазия, соотечественники
новый год в абхазии, абхазия, соотечественники
Театрализованный марафон новогодних представлений пройдет в Доме Москвы в Сухуме
16:00 15.12.2022 (обновлено: 16:17 15.12.2022)
Мероприятие организованы при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Театрализованный марафон новогодних представлений будет проходить в Доме Москвы в Сухуме 15, 16, 19 и 20 декабря.
Первое представление "Лесная история" прошло в четверг, 15 декабря.
"Помимо этого, в рамках новогодних представлений, в фойе Дома Москвы открылась выставка детских рисунков "Народная мудрость пословиц и поговорок в лубочной картинке", подготовленная Ассоциацией "Соотечественницы" при поддержке КСОРС Марокко", – рассказала начальник сектора проведения мероприятий Дома Москвы Мария Соя.
В культурно-деловой центр пригласили детей соотечественников, сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии, Посольства России, подопечных благотворительных фондов "Ашана", Киараз" и пациентов реабилитационного центра.
Каждому ребенку подарили мягкие игрушки, настольные игры и сладости.