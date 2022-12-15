https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/vystavka-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-shervashidze-chachba-otkrylas-v-sukhume-1043145300.html

Выставка к 155-летию со дня рождения Александра Шервашидзе-Чачба открылась в Сухуме

Выставка к 155-летию со дня рождения Александра Шервашидзе-Чачба открылась в Сухуме

Выставка будет открыта до 24 декабря, на ней представлено более 80 работ художника – портреты, декорации и эскизы театральных костюмов. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T17:45+0300

2022-12-15T17:45+0300

2022-12-15T18:04+0300

культура

в абхазии

абхазия

центральный выставочный зал г. сухум

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка, посвященная 155-летию со дня рождения абхазского художника, сценографа и искусствоведа Александра Шервашидзе-Чачба открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме.Кроме того, зрители смогут увидеть портреты современников художника – режиссера и драматурга Николая Евреинова, актрисы Натальи Бутковской, Клодин Биссон и многих других. Центральное место в экспозиции займет автопортрет художника, за который он был принят в национальное общество художников Франции."Мы закрываем выставочный сезон прекрасной выставкой известного художника Александра Шервашидзе-Чачба. Пять лет назад мы отмечали его 150-летие, но день рождения такого художника можно отмечать каждый год, потому что он дает нам редкую возможность участия в мировой культуре. Выставка, которая здесь представлена, – это абхазская коллекция, но каждая работа отсылает нас к каким-то очень важным событиям культурной жизни начала ХХ века", – отметила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.На открытие выставки из Санкт-Петербурга приехала правнучка Александра Шервашидзе-Чачба Татьяна Зайцева."Я хочу поблагодарить всех присутствующих и каждого в отдельности за то тепло, которое я ощущаю, находясь в Петербурге. Действительно, Александр Константинович связывает Россию и Абхазию, Петербург и Сухум. В запасниках Театрального музея есть его эскизы, работы, Мариинском, Александринском музеях, музее Достоевского есть его эскизы. Везде пишут, что он художник, но мы должны понимать, что он не просто художник, это театральный художник", – сказала Зайцева.Александр Шервашидзе-Чачба – правнук владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров.Он скончался 17 августа 1968 года в возрасте 101 года вдали от родины, в Монако. Перезахоронить художника в Сухуме удалось лишь спустя 17 лет. Работы Александра Чачба-Шервашидзе хранятся в Сухуме, Москве, Киеве, а также в частных коллекциях в Париже и Каннах. Имя Александра Чачба носит Сухумское художественное училище.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200817/vek-i-god-o-zhizni-aleksandra-chachba-shervashidze-1022764019.html

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культура, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум