https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/zhitelya-drandy-prigovorili-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-ubiystvo-rodnogo-brata--1043129351.html

Жителя Дранды приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство родного брата

Жителя Дранды приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство родного брата

Зураби Габисония, 1980 года рождения, обвиняется в убийстве родного брата Дианоза Габисония, 1979 года рождения. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T12:40+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Гулрыпшский районный суд приговорил жителя поселка Дранда Гулрыпшского района Зураби Габисония к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Габисония считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

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