https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/andzhelina-dzholi-pokinula-post-v-oon-1043163620.html
Анджелина Джоли покинула пост в ООН
Анджелина Джоли покинула пост в ООН
Помимо актерской карьеры, Анджелина Джоли широко известна по всеми миру своей гуманитарной деятельностью - более 20 лет она работала в системе ООН, защищая... 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T20:10+0300
2022-12-16T20:10+0300
2022-12-16T20:47+0300
анджелина джоли (войт)
новости
в мире
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102474/47/1024744758_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cd8b61dc24511522212c7ab4b58168d2.jpg
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Голливудская актриса Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте УВКБ.Этот пост Джоли занимает более 20 лет, с 2001 года.Там же опубликованы слова самой актрисы, которая сообщает, что собирается продолжить работу в гуманитарной сфере, "напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений".Голливудская актриса работала в системе ООН с 2001 года. С гуманитарными миссиями она посетила множество регионов и горячих точек, в том числе Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, лагеря иракских беженцев в Иордании, Украину и Северный Кавказ. В 2005 году Анджелина Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН
https://sputnik-abkhazia.ru/20180618/andzhelina-dzholi-1024250415.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102474/47/1024744758_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b9244669aaf4ed6706bf86a832cceb5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анджелина джоли (войт), новости, в мире, оон
анджелина джоли (войт), новости, в мире, оон
Анджелина Джоли покинула пост в ООН
20:10 16.12.2022 (обновлено: 20:47 16.12.2022)
Помимо актерской карьеры, Анджелина Джоли широко известна по всеми миру своей гуманитарной деятельностью - более 20 лет она работала в системе ООН, защищая права человека и занимаясь проблемами беженцев.
СУХУМ, 16 дек - Sputnik.
Голливудская актриса Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте УВКБ.
Этот пост Джоли занимает более 20 лет, с 2001 года.
"После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека", - говорится в сообщении.
Там же опубликованы слова самой актрисы, которая сообщает, что собирается продолжить работу в гуманитарной сфере, "напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений".
Голливудская актриса работала в системе ООН с 2001 года. С гуманитарными миссиями она посетила множество регионов и горячих точек, в том числе Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, лагеря иракских беженцев в Иордании, Украину и Северный Кавказ. В 2005 году Анджелина Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН