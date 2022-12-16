https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/andzhelina-dzholi-pokinula-post-v-oon-1043163620.html

Анджелина Джоли покинула пост в ООН

Анджелина Джоли покинула пост в ООН

Помимо актерской карьеры, Анджелина Джоли широко известна по всеми миру своей гуманитарной деятельностью - более 20 лет она работала в системе ООН, защищая... 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T20:10+0300

2022-12-16T20:10+0300

2022-12-16T20:47+0300

анджелина джоли (войт)

новости

в мире

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102474/47/1024744758_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cd8b61dc24511522212c7ab4b58168d2.jpg

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Голливудская актриса Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте УВКБ.Этот пост Джоли занимает более 20 лет, с 2001 года.Там же опубликованы слова самой актрисы, которая сообщает, что собирается продолжить работу в гуманитарной сфере, "напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений".Голливудская актриса работала в системе ООН с 2001 года. С гуманитарными миссиями она посетила множество регионов и горячих точек, в том числе Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, лагеря иракских беженцев в Иордании, Украину и Северный Кавказ. В 2005 году Анджелина Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН

https://sputnik-abkhazia.ru/20180618/andzhelina-dzholi-1024250415.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

анджелина джоли (войт), новости, в мире, оон