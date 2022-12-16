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Экономика советской Абхазии: круглый стол прошел в Sputnik

Экономика советской Абхазии: круглый стол прошел в Sputnik

В пресс-центре Sputnik продолжилась серия круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии", в которых принимают участие... 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T19:47+0300

2022-12-16T19:47+0300

2022-12-16T19:47+0300

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Об экономических показателях Абхазии во времена СССР и о том, какие отрасли были движущей силой экономики советской республики, присутствующим рассказала заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа.По ее словам, советская власть проводила масштабную работу по освоению природных ресурсов – шла коллективизация, осваивались новые сельскохозяйственные культуры, строились заводы.Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа, в свою очередь, рассказал об особенностях плановой экономики и о том, что можно было бы внедрить в существующую экономическую систему, опираясь на советский опыт.В продолжение круглого стола научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба рассказала о вкладе туристической отрасли в экономику советской Абхазии, отметив, что основной рывок в этом плане начался после тесного сотрудничества республики с Россией, и развитие отрасли пришлось как раз на советский период.Также в круглом столе приняла онлайн-участие и российский экономист Елена Ведута. Она подчеркнула, что выходом из экономического кризиса, который наблюдается в России и на постсоветском пространстве, сейчас может послужить в том числе экономический опыт советского периода.

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