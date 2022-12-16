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Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году
Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году
Председатель городского Собрания Сухума Дмитрий Осия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о работе столичных депутатов. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T11:05+0300
2022-12-16T11:05+0300
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Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году
Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году
Осия напомнил, что 2022 год стал первым полноценным годом работы седьмого созыва Сухумского городского Собрания депутатов. "Немало работы проведено. Среди основных моментов работы – изменение законодательства. Горсобранием был подготовлен законопроект об изменениях в закон об управлении в админстративно-территориальных единицах. Мы смогли довести до Парламента Абхазии необходимость этих изменений. Это изменило концепцию самой работы в органах местного самоуправления", – рассказал Осия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, сухум, главный четверг, аудио
Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году
11:05 16.12.2022 (обновлено: 11:06 16.12.2022)
Председатель городского Собрания Сухума Дмитрий Осия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о работе столичных депутатов.
Осия напомнил, что 2022 год стал первым полноценным годом работы седьмого созыва Сухумского городского Собрания депутатов.
"Немало работы проведено. Среди основных моментов работы – изменение законодательства. Горсобранием был подготовлен законопроект об изменениях в закон об управлении в админстративно-территориальных единицах. Мы смогли довести до Парламента Абхазии необходимость этих изменений. Это изменило концепцию самой работы в органах местного самоуправления", – рассказал Осия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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