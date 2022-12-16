https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/glavnyy-chetverg-osiya-ob-itogakh-raboty-gorsobraniya-sukhuma-v-2022-godu--1043124397.html

Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году

Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году

Председатель городского Собрания Сухума Дмитрий Осия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о работе столичных депутатов. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году Главный четверг: Осия об итогах работы Горсобрания Сухума в 2022 году

Осия напомнил, что 2022 год стал первым полноценным годом работы седьмого созыва Сухумского городского Собрания депутатов. "Немало работы проведено. Среди основных моментов работы – изменение законодательства. Горсобранием был подготовлен законопроект об изменениях в закон об управлении в админстративно-территориальных единицах. Мы смогли довести до Парламента Абхазии необходимость этих изменений. Это изменило концепцию самой работы в органах местного самоуправления", – рассказал Осия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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