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Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа
Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Константин Горин на радио Sputnik Абхазия о том, что ждет... 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T13:50+0300
2022-12-16T13:50+0300
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Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа
Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа
17 декабря в РУСДРАМе пройдут итоговые показы режиссерской лаборатории по творчеству Александра Николаевича Островского. Режиссерская лаборатория проходит при поддержке Союза театральных деятелей России. Какие спектакли родятся в рамках режиссерской лаборатории, кто примет в них участие, как в этом проекте воплощается сотрудничество Абхазии и России в сфере театрального искусства, в эфире интервью радио Sputnik рассказали генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба и руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России Константин Горин.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, русдрам, театр, искусство, александр островский , аудио
подкасты, абхазия, русдрам, театр, искусство, александр островский , аудио
Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа
13:50 16.12.2022 (обновлено: 13:54 16.12.2022)
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Константин Горин на радио Sputnik Абхазия о том, что ждет зрителей режиссерской лаборатории.
17 декабря в РУСДРАМе пройдут итоговые показы режиссерской лаборатории по творчеству Александра Николаевича Островского. Режиссерская лаборатория проходит при поддержке Союза театральных деятелей России.
Какие спектакли родятся в рамках режиссерской лаборатории, кто примет в них участие, как в этом проекте воплощается сотрудничество Абхазии и России в сфере театрального искусства, в эфире интервью радио Sputnik рассказали генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба и руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России Константин Горин.
Подробности слушайте в аудиофайле
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