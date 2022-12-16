https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/khintba-i-gorin-rasskazali--o-rezhisserskoy-laboratorii-rusdrama-1043155042.html

Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа

Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Константин Горин на радио Sputnik Абхазия о том, что ждет... 16.12.2022, Sputnik Абхазия

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Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа Хинтба и Горин рассказали о режиссерской лаборатории РУСДРАМа

17 декабря в РУСДРАМе пройдут итоговые показы режиссерской лаборатории по творчеству Александра Николаевича Островского. Режиссерская лаборатория проходит при поддержке Союза театральных деятелей России. Какие спектакли родятся в рамках режиссерской лаборатории, кто примет в них участие, как в этом проекте воплощается сотрудничество Абхазии и России в сфере театрального искусства, в эфире интервью радио Sputnik рассказали генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба и руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России Константин Горин.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, русдрам, театр, искусство, александр островский , аудио