https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/kontrol-i-sotsvyplaty-chto-izmenilos-za-god-raboty-deputatov-sukhumskogo-gorsobraniya-1043162063.html
Контроль и соцвыплаты: что изменилось за год работы депутатов cухумского Горсобрания
Контроль и соцвыплаты: что изменилось за год работы депутатов cухумского Горсобрания
2022 год – первый полноценный год работы депутатов VII созыва городского Собрания Сухума. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T17:28+0300
2022-12-16T17:28+0300
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По словам его председателя Дмитрия Осия, за год Парламент республики одобрил несколько инициатив, предложенных сухумскими депутатами. Речь идет о законе "О муниципальной символике", согласно которому города и районы могут утверждать свои гербы, а также об изменениях в закон "Об управлении в административно-территориальных единицах". Благодаря принятым изменениям, местные Собрания будут согласовывать назначения начальников управлений при администрациях. По словам Осия, работа становится эффективнее, так как работники администрации понимают, что подотчетны депутатам, которые могут вынести вотум недоверия тому или иному должностному лицу. Также председатель собрания сообщил, что в 2022 году столичный бюджет будет выполнен с профицитом. В 2023 году бюджет планируют принять на сумму более, чем 1,5 миллиарда рублей, что, по словам Осия, позволит увеличить соцвыплаты на 50 %.
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мультимедиа, видео, сухум, абхазия, видео
мультимедиа, видео, сухум, абхазия, видео
Контроль и соцвыплаты: что изменилось за год работы депутатов cухумского Горсобрания
17:28 16.12.2022 (обновлено: 17:37 16.12.2022)
2022 год – первый полноценный год работы депутатов VII созыва городского Собрания Сухума.
По словам его председателя Дмитрия Осия, за год Парламент республики одобрил несколько инициатив, предложенных сухумскими депутатами.
Речь идет о законе "О муниципальной символике", согласно которому города и районы могут утверждать свои гербы, а также об изменениях в закон "Об управлении в административно-территориальных единицах".
Благодаря принятым изменениям, местные Собрания будут согласовывать назначения начальников управлений при администрациях. По словам Осия, работа становится эффективнее, так как работники администрации понимают, что подотчетны депутатам, которые могут вынести вотум недоверия тому или иному должностному лицу.
Также председатель собрания сообщил, что в 2022 году столичный бюджет будет выполнен с профицитом. В 2023 году бюджет планируют принять на сумму более, чем 1,5 миллиарда рублей, что, по словам Осия, позволит увеличить соцвыплаты на 50 %.