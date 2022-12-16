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Зубец: Шольц умножил на ноль промышленное будущее Германии

Зубец: Шольц умножил на ноль промышленное будущее Германии

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас пришел к выводу, что Россия может стать вновь самым крупным поставщиком энергоносителей в страны Евросоюза. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T19:10+0300

2022-12-16T19:10+0300

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Зубец: Шольц умножил на ноль промышленное будущее Германии Зубец: Шольц умножил на ноль промышленное будущее Германии

В беседе с радио Sputnik доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что такое предположение связано с заявлением Олафа Шольца. Ранее канцлер Германии выразил надежду на восстановление торгово-экономических отношений с Россией после окончания спецоперации на Украине. По словам эксперта, из-за антироссийской политики Шольца у промышленности Германии не самое светлое будущее."Благодаря поставкам российского газа и нефти последние десятилетия Германия чувствовала себя промышленным лидером Европы. Сегодня в связи с санкционной войной, которая развязана против России, в том числе и Германией, у немецкого бизнеса возник вопрос: могут ли США заменить Россию в части поставок газа? С точки зрения наличия газа, могут, но с точки зрения цены – нет. <...> Получилось так, что американская помощь в преодолении энергетического кризиса оказалась слишком дорогой и является способом зарабатывания денег для американских компаний. Шольц, втравив в санкционную войну Германию, умножил на ноль ее промышленное будущее. На эти вопросы было рассчитано заявление Шольца о том, что война закончится и все восстановится", – пояснил Зубец.Неизвестно, подчеркнул эксперт, захочет ли Россия восстанавливать торгово-экономические отношения с Германией, учитывая ненадежность европейской страны, готовой по первой же прихоти третьей стороны разорвать все договоры.

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