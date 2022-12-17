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Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван... 17.12.2022, Sputnik Абхазия
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Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?Узнать, что думал о первом русском кругосветном путешествии сам Иван Федорович Крузенштерна можно в эпизоде "Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1".Слушайте подкасты РИА Новости.
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Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2

10:40 17.12.2022
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Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
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Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?
Узнать, что думал о первом русском кругосветном путешествии сам Иван Федорович Крузенштерна можно в эпизоде "Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1".
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