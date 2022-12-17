https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/chto-ne-podelil-kruzenshtern-s-lisyanskim-pervaya-russkaya-krugosvetka-chast-2-1043144131.html

Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2

Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2

Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван... 17.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-17T10:40+0300

2022-12-17T10:40+0300

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Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2 Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2

Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?Узнать, что думал о первом русском кругосветном путешествии сам Иван Федорович Крузенштерна можно в эпизоде "Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1".Слушайте подкасты РИА Новости.

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