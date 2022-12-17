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Рожин оценил, насколько Киеву помогут поставки американских ЗРК Patriot
Рожин оценил, насколько Киеву помогут поставки американских ЗРК Patriot
Американские СМИ сообщили, что власти США могут в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, хотя официально Белый дом об этом не объявлял. 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T13:50+0300
2022-12-17T13:50+0300
2022-12-17T13:50+0300
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Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин уверен в том, что американцы все-таки поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в конце зимы-начале весны 2023 года, так как существует тенденция на наращивание поставок вооружений для Украины.При этом Рожин пояснил, что системы Patriot могут быть не так эффективны, как в военных брошюрах, потому что, например, во время конфликта в Саудовской Аравии в Аравии в городах Асир и Джизан, где находятся объекты нефтяной промышленности, через них спокойно проходили иранские ракеты.По мнению Рожина, готовность США поставлять Киеву Patriot говорит о том, что Белый дом повышает ставки на Украине. Подробности смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, сша, украина, видео
видео, мультимедиа, сша, украина, видео
Рожин оценил, насколько Киеву помогут поставки американских ЗРК Patriot
Американские СМИ сообщили, что власти США могут в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, хотя официально Белый дом об этом не объявлял.
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин уверен в том, что американцы все-таки поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в конце зимы-начале весны 2023 года, так как существует тенденция на наращивание поставок вооружений для Украины.
При этом Рожин пояснил, что системы Patriot могут быть не так эффективны, как в военных брошюрах, потому что, например, во время конфликта в Саудовской Аравии в Аравии в городах Асир и Джизан, где находятся объекты нефтяной промышленности, через них спокойно проходили иранские ракеты.
По мнению Рожина, готовность США поставлять Киеву Patriot говорит о том, что Белый дом повышает ставки на Украине. Подробности смотрите в видео Sputnik.