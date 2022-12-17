https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/rozhin-otsenil-naskolko-kievu-pomogut-postavki-amerikanskikh-zrk-patriot-1043173553.html

Рожин оценил, насколько Киеву помогут поставки американских ЗРК Patriot

Рожин оценил, насколько Киеву помогут поставки американских ЗРК Patriot

Американские СМИ сообщили, что власти США могут в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, хотя официально Белый дом об этом не объявлял. 17.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-17T13:50+0300

2022-12-17T13:50+0300

2022-12-17T13:50+0300

видео

мультимедиа

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/11/1043166467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e29f34bc0bf14a23bb557e36870e830b.jpg

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин уверен в том, что американцы все-таки поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в конце зимы-начале весны 2023 года, так как существует тенденция на наращивание поставок вооружений для Украины.При этом Рожин пояснил, что системы Patriot могут быть не так эффективны, как в военных брошюрах, потому что, например, во время конфликта в Саудовской Аравии в Аравии в городах Асир и Джизан, где находятся объекты нефтяной промышленности, через них спокойно проходили иранские ракеты.По мнению Рожина, готовность США поставлять Киеву Patriot говорит о том, что Белый дом повышает ставки на Украине. Подробности смотрите в видео Sputnik.

сша

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, сша, украина, видео