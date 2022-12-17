https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/vrach-o-novoy-vspyshke-grippa-h1n1-tozhe-gripp-no-s-dlitelnoy-intoksikatsiey--1043155791.html
Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией
Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией
В беседе с радио Sputnik кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о новой вспышке заболеваний. 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T15:12+0300
2022-12-17T15:12+0300
2022-12-17T15:12+0300
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Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией
Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Россию "всерьез" пришел самый опасный штамм гриппа, который наносит наиболее тяжелый ущерб здоровью, – свиной грипп. Она уточнила, что речь идет о вирусе гриппа А (H1N1), который имеет высокий потенциал распространения. Он рекомендовал сделать прививку, так как при общей вакцинации создается коллективный иммунитет. Также вирус, который попал в организм вакцинированного, протекает в более легкой форме.
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подкасты, грипп, вирусы, аудио
подкасты, грипп, вирусы, аудио
Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией
В беседе с радио Sputnik кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о новой вспышке заболеваний.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Россию "всерьез" пришел самый опасный штамм гриппа, который наносит наиболее тяжелый ущерб здоровью, – свиной грипп. Она уточнила, что речь идет о вирусе гриппа А (H1N1), который имеет высокий потенциал распространения.
"Нынешняя эпидемия свиного гриппа совпала с сезонным гриппом, который был всегда. У некоторых людей сложилось мнение, что грипп – это нечто простое, к которому давно уже привыкли. Но дело в том, что свиной грипп - это тоже грипп, но другой, мутированный вирус, который вызывает интоксикацию со схожими симптомами, но в более длительной форме", – сказал Серебрянский.
Он рекомендовал сделать прививку, так как при общей вакцинации создается коллективный иммунитет. Также вирус, который попал в организм вакцинированного, протекает в более легкой форме.