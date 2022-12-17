https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/vrach-o-novoy-vspyshke-grippa-h1n1-tozhe-gripp-no-s-dlitelnoy-intoksikatsiey--1043155791.html

Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией

Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией

В беседе с радио Sputnik кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о новой вспышке заболеваний. 17.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-17T15:12+0300

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Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией Врач о новой вспышке гриппа H1N1: тоже грипп, но с длительной интоксикацией

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Россию "всерьез" пришел самый опасный штамм гриппа, который наносит наиболее тяжелый ущерб здоровью, – свиной грипп. Она уточнила, что речь идет о вирусе гриппа А (H1N1), который имеет высокий потенциал распространения. Он рекомендовал сделать прививку, так как при общей вакцинации создается коллективный иммунитет. Также вирус, который попал в организм вакцинированного, протекает в более легкой форме.

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