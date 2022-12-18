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Барциц: Абхазия и Беларусь готовы сотрудничать в сфере экономики, торговли и культуры
Барциц: Абхазия и Беларусь готовы сотрудничать в сфере экономики, торговли и культуры
В Минске проходит Восьмой Северный деловой форум "Ливадия". 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T17:20+0300
2022-12-18T17:20+0300
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Абхазия и Беларусь способны реализовать имеющийся обширный потенциал взаимодействия на основе экономического, торгового и культурного сотрудничества, заявил торговый представитель республики в России Олег Барциц. Барциц принимает участие в Восьмом Северном делом форуме "Ливадия" в Минске. По его словам, в планах у Торгового представительства открытие Торгового Дома Абхазии в столице Беларуси. В сентябре состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.
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абхазия, белоруссия, экономика
абхазия, белоруссия, экономика
Барциц: Абхазия и Беларусь готовы сотрудничать в сфере экономики, торговли и культуры
В Минске проходит Восьмой Северный деловой форум "Ливадия".
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Абхазия и Беларусь способны реализовать имеющийся обширный потенциал взаимодействия на основе экономического, торгового и культурного сотрудничества, заявил торговый представитель республики в России Олег Барциц.
Барциц принимает участие в Восьмом Северном делом форуме "Ливадия" в Минске.
По его словам, в планах у Торгового представительства открытие Торгового Дома Абхазии в столице Беларуси.
"Убежден, что народы Абхазии и Беларуси, деловые круги, люди искусства в ближайшее время сумеют наладить плодотворное сотрудничество в экономической и культурной сферах", - отметил Барциц.
В сентябре состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.