https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/blokirovka-lachinskogo-koridora-1043179638.html

Блокировка Лачинского коридора

Блокировка Лачинского коридора

С 12 декабря прекращено движение автотранспорта по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

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Дорогу Степанакерт — Горис перекрыли азербайджанские экоактивисты, требующие прекратить незаконную добычу полезных ископаемых в зоне ответственности российских миротворцев. На третий день блокировки протестующие стали пропускать в непризнанную республику колонны с гуманитарной помощью. 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время."Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время", - заявила Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента и при подписании заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года "стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться".Смотрите в инфографике Ria.ru, где находится Лачинский коридор и палаточный лагерь экоактивистов.

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