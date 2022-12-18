https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-pribyla-v-moskvu-1043186184.html
Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву
Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву
Абхазские парламентарии выступают постоянными наблюдателями на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T15:41+0300
2022-12-18T15:41+0300
2022-12-18T15:41+0300
в абхазии
парламент абхазии
абхазия
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1b/1038835857_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65db1e0f25271ecd48c9f2c9fe97f580.jpg
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба прибыла в Москву для участия в работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Постоянные наблюдатели имеют право участвовать в заседаниях Парламентского Собрания и его комиссий с правом совещательного голоса.
абхазия
россия
белоруссия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1b/1038835857_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_43e9e20a5c624398c6ed4a967d32e779.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, абхазия, россия, белоруссия
парламент абхазии, абхазия, россия, белоруссия
Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву
Абхазские парламентарии выступают постоянными наблюдателями на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба прибыла в Москву для участия в работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Сессия состоится 19 декабря. Статус постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Народному Собранию Абхазии предоставлен 17 октября 2008 года.
Постоянные наблюдатели имеют право участвовать в заседаниях Парламентского Собрания и его комиссий с правом совещательного голоса.