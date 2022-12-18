https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-pribyla-v-moskvu-1043186184.html

Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву

Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву

Абхазские парламентарии выступают постоянными наблюдателями на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-18T15:41+0300

2022-12-18T15:41+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба прибыла в Москву для участия в работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Постоянные наблюдатели имеют право участвовать в заседаниях Парламентского Собрания и его комиссий с правом совещательного голоса.

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