https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-o-vozrozhdenii-khudozhestvennoy-gimnastiki-v-abkhazii--1043134449.html
Дополнительное время: Кварчия о возрождении художественной гимнастики в Абхазии
Дополнительное время: Кварчия о возрождении художественной гимнастики в Абхазии
Президент Федерации художественной гимнастики республики Абхазия Гунда Кварчия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T14:00+0300
2022-12-18T14:00+0300
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Дополнительное время: Кварчия о возрождении художественной гимнастики в Абхазии
Дополнительное время: Кварчия о возрождении художественной гимнастики в Абхазии
В сухумской детско-юношеской спортивной школе №1 при поддержке Федерации художественной гимнастики Краснодарского края, с 10 января 2023 года, будет проходить набор детей 5-7 лет в группу по художественной гимнастике. Об этом сообщает Управление образования Администрации столицы.Гунда Кварчия отметила, что много десятилетий в Абхазии не было секции художественной гимнастики, а желающих заниматься этим видом спорта много.Растить будущих Кабаевых и Авериных будет тренер высшей категории, имеющая опыт воспитания спортсменов с нуля, Ирина Китаева. "Великолепный тренер. Для нас большая удача, что она согласилась сюда приехать". - сказала Кварчия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
Дополнительное время: Кварчия о возрождении художественной гимнастики в Абхазии
14:00 18.12.2022 (обновлено: 15:32 18.12.2022)
Президент Федерации художественной гимнастики республики Абхазия Гунда Кварчия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
В сухумской детско-юношеской спортивной школе №1 при поддержке Федерации художественной гимнастики Краснодарского края, с 10 января 2023 года, будет проходить набор детей 5-7 лет в группу по художественной гимнастике. Об этом сообщает Управление образования Администрации столицы.
Гунда Кварчия отметила, что много десятилетий в Абхазии не было секции художественной гимнастики, а желающих заниматься этим видом спорта много.
Растить будущих Кабаевых и Авериных будет тренер высшей категории, имеющая опыт воспитания спортсменов с нуля, Ирина Китаева.
"Великолепный тренер. Для нас большая удача, что она согласилась сюда приехать". - сказала Кварчия.
Подробности слушайте в аудиофайле.