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Наркодилеров с крупнейшей партией метадона задержали в Абхазии
Наркодилеров с крупнейшей партией метадона задержали в Абхазии
Преступникам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T19:35+0300
2022-12-18T19:35+0300
2022-12-18T19:35+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Крупная партия метадона изъяли у наркодилеров сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии. У Киселева при себе обнаружен 91 грамм наркотика, у Дубровиной 78 граммов, расфасованных в целлофановые свертки. В салоне их машины, в тайнике под бардачком нашли еще 159 грамм. У задержанных изъяты сотовые телефоны и множество пластиковых банковских карт.Дилеры остановились в одной из гостиниц Сухума, они уже успели сделать закладки вдоль проселочных дорог в Гулрыпшском районе - в общей сложности около 34,5 грамм метадона, которые обнаружили правоохранители. Киселев и Дубровина обвиняются в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит Им грозит уголовная ответственность в виде длительного срока лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.
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наркотики, абхазия, мвд абхазии
наркотики, абхазия, мвд абхазии
Наркодилеров с крупнейшей партией метадона задержали в Абхазии
Преступникам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Крупная партия метадона изъяли у наркодилеров сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии.
Задержаны житель Липецкой области Сергей Киселев и жительница Московского области Роза Дубровина. Их остановили на посту ГАИ в Гудаутском районе на машине с российским госномерным знаком 48-го региона.
У Киселева при себе обнаружен 91 грамм наркотика, у Дубровиной 78 граммов, расфасованных в целлофановые свертки. В салоне их машины, в тайнике под бардачком нашли еще 159 грамм.
У задержанных изъяты сотовые телефоны и множество пластиковых банковских карт.
Дилеры остановились в одной из гостиниц Сухума, они уже успели сделать закладки вдоль проселочных дорог в Гулрыпшском районе - в общей сложности около 34,5 грамм метадона, которые обнаружили правоохранители.
Киселев и Дубровина обвиняются в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит
Им грозит уголовная ответственность в виде длительного срока лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.