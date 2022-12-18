https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/narkodilerov-s-krupneyshey-partiey-metadona-zaderzhali-v-abkhazii-1043192242.html

Наркодилеров с крупнейшей партией метадона задержали в Абхазии

Наркодилеров с крупнейшей партией метадона задержали в Абхазии

Преступникам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-18T19:35+0300

2022-12-18T19:35+0300

2022-12-18T19:35+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Крупная партия метадона изъяли у наркодилеров сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии. У Киселева при себе обнаружен 91 грамм наркотика, у Дубровиной 78 граммов, расфасованных в целлофановые свертки. В салоне их машины, в тайнике под бардачком нашли еще 159 грамм. У задержанных изъяты сотовые телефоны и множество пластиковых банковских карт.Дилеры остановились в одной из гостиниц Сухума, они уже успели сделать закладки вдоль проселочных дорог в Гулрыпшском районе - в общей сложности около 34,5 грамм метадона, которые обнаружили правоохранители. Киселев и Дубровина обвиняются в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит Им грозит уголовная ответственность в виде длительного срока лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

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