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Определился чемпион Абхазии по футболу среди сельских команд

Определился чемпион Абхазии по футболу среди сельских команд

Заключительный тур Чемпионата Абхазии среди сельских команд состоялся 17 декабря. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Чемпионом Абхазии по футболу среди сельских команд в 2022 году стала команда Члоу, сообщает Федерация футбола. Футболистам из Уарчи нужна была только победа, чтобы стать чемпионами. Однако матч закончился ничьей - 1:1. Уарче досталось второе место. Таким образом за Кубок Абхазии 2023 будут бороться Члоу и Уарча.За команду Члоу забил Цвижба Инал, в составе Уарчи отличился Анкваб Беслан.

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