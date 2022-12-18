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Определился чемпион Абхазии по футболу среди сельских команд
Определился чемпион Абхазии по футболу среди сельских команд
Заключительный тур Чемпионата Абхазии среди сельских команд состоялся 17 декабря. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T10:40+0300
2022-12-18T10:40+0300
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Чемпионом Абхазии по футболу среди сельских команд в 2022 году стала команда Члоу, сообщает Федерация футбола. Футболистам из Уарчи нужна была только победа, чтобы стать чемпионами. Однако матч закончился ничьей - 1:1. Уарче досталось второе место. Таким образом за Кубок Абхазии 2023 будут бороться Члоу и Уарча.За команду Члоу забил Цвижба Инал, в составе Уарчи отличился Анкваб Беслан.
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футбол, спорт, абхазия
Определился чемпион Абхазии по футболу среди сельских команд
Заключительный тур Чемпионата Абхазии среди сельских команд состоялся 17 декабря.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Чемпионом Абхазии по футболу среди сельских команд в 2022 году стала команда Члоу, сообщает Федерация футбола.
В последнем матче одиннадцатого тура Чемпионата встретились команды из Члоу и Уарчи.
Футболистам из Уарчи нужна была только победа, чтобы стать чемпионами. Однако матч закончился ничьей - 1:1.
Уарче досталось второе место. Таким образом за Кубок Абхазии 2023 будут бороться Члоу и Уарча.
За команду Члоу забил Цвижба Инал, в составе Уарчи отличился Анкваб Беслан.