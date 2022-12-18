https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/pochti-70-reysov-zaderzhany-v-moskovskikh-aeroportakh-iz-za-silnogo-snegopada-1043182393.html
Почти 70 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного снегопада
Почти 70 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного снегопада
Снег в Москве продлится до 18-21 часа, после чего наступит передышка, сообщают синоптики. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T13:10+0300
2022-12-18T13:10+0300
2022-12-18T13:10+0300
москва
снег
аэропорты
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега. Это новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова.
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москва, снег, аэропорты
Почти 70 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного снегопада
Снег в Москве продлится до 18-21 часа, после чего наступит передышка, сообщают синоптики.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 11:20, во Внуково 28 рейсов задержано, десять отменено; в Домодедово 25 рейсов задержано и один отменен; в Шереметьево 14 рейсов задержано, два отменено.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега. Это новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова.