https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/pochti-70-reysov-zaderzhany-v-moskovskikh-aeroportakh-iz-za-silnogo-snegopada-1043182393.html

Почти 70 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного снегопада

Почти 70 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного снегопада

Снег в Москве продлится до 18-21 часа, после чего наступит передышка, сообщают синоптики. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-18T13:10+0300

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москва

снег

аэропорты

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега. Это новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова.

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