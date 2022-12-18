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Шаповалов: реального вступления Грузии в НАТО не будет
Шаповалов: реального вступления Грузии в НАТО не будет
По словам директора Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимира Шаповалова, влияние на Кавказе всегда было целью НАТО... 18.12.2022, Sputnik Абхазия
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Шаповалов: реального вступления Грузии в НАТО не будет
Шаповалов: реального вступления Грузии в НАТО не будет
Североатлантический альянс планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и Закавказья, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир."Завоевание здесь плацдарма было всегда вожделенной целью НАТО. Таким образом, подчинив себе страны Кавказа и включив их в свой состав, и разместив здесь натовские гарнизоны, НАТО сможет более активно вмешиваться в процессы на Евразийском континенте и угрожать России и Ирану, а также держать в подчинении Турцию. <…> Нынешняя Грузия очень сильно зависит от НАТО, однако реального вступления Грузии в НАТО не будет, поскольку это чревато серьезной эскалацией для них – втягиванием в конфликтную ситуацию", – сказал Шаповалов в эфире радио Sputnik.Он добавил, что Евросоюз в свою очередь не строит никаких планов в отношении Грузии, так как осознает ее неготовность к экономической интеграции.
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Шаповалов: реального вступления Грузии в НАТО не будет
09:50 18.12.2022 (обновлено: 11:04 18.12.2022)
По словам директора Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимира Шаповалова, влияние на Кавказе всегда было целью НАТО, однако вступление этих стран в альянс произойдет не скоро.
Североатлантический альянс планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и Закавказья, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.
"Завоевание здесь плацдарма было всегда вожделенной целью НАТО. Таким образом, подчинив себе страны Кавказа и включив их в свой состав, и разместив здесь натовские гарнизоны, НАТО сможет более активно вмешиваться в процессы на Евразийском континенте и угрожать России и Ирану, а также держать в подчинении Турцию. <…> Нынешняя Грузия очень сильно зависит от НАТО, однако реального вступления Грузии в НАТО не будет, поскольку это чревато серьезной эскалацией для них – втягиванием в конфликтную ситуацию", – сказал Шаповалов в эфире радио Sputnik
.
Он добавил, что Евросоюз в свою очередь не строит никаких планов в отношении Грузии, так как осознает ее неготовность к экономической интеграции.