https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/shoygu-proinspektiroval-rossiyskie-voyska-v-zone-spetsoperatsii-1043179257.html

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации

Министр обороны России на передовой пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-18T08:55+0300

2022-12-18T08:55+0300

2022-12-18T09:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.На кадрах Минобороны Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи.На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.В ведомстве уточнили, что на передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.

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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия