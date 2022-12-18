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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/shoygu-proinspektiroval-rossiyskie-voyska-v-zone-spetsoperatsii-1043179257.html
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны России на передовой пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T08:55+0300
2022-12-18T09:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сергей шойгу
министерство обороны рф
россия
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.На кадрах Минобороны Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи.На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.В ведомстве уточнили, что на передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия
сергей шойгу, министерство обороны рф, россия

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации

08:55 18.12.2022 (обновлено: 09:49 18.12.2022)
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине
Министр обороны РФ С. Шойгу вручил медали Золотая Звезда героям спецоперации на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России на передовой пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.
На кадрах Минобороны Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.
"Особое внимание в ходе заслушивания командующих министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что на передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.
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