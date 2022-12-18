https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/vs-rossii-otbili-kontrataki-kieva-na-donetskom-napravlenii-1043186866.html

ВС России отбили контратаки Киева на Донецком направлении

ВС России отбили контратаки Киева на Донецком направлении

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 3204 украинских летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов... 18.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-18T16:30+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Вооруженные силы России отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и пять единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 3204 украинских летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники.

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