https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/bystroe-razvitie-kak-rabotayut-osobye-ekonomicheskie-zony-1043206316.html
Быстрое развитие: как работают особые экономические зоны
Быстрое развитие: как работают особые экономические зоны
В интервью Sputnik замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал, что такое особые экономические зоны, в чем их преимущество и как они... 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T16:40+0300
2022-12-19T16:40+0300
2022-12-19T16:49+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
экономика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/13/1043205548_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_c63421efb742b0c300542138ca23d3b3.jpg
По словам заместителя министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия, основное отличие особых экономических зон от других видов экономических площадок в том, что их резиденты на определенное время освобождаются от таможенных платежей, налога на прибыль и налога на имущество. При этом за ними остаются подоходный налог и платежи во внебюджетные фонды. Такие льготы нужны для того, чтобы создать бизнесу более быстрые условия развития – за счет снижения расходной части сокращается срок выхода на окупаемость.По его словам, так как в Абхазии налог на добавленную стоимость и подоходный налог ниже, чем в России, это должно быть стимулом для российских инвестиций.Для самой республики функционирование особых экономических зон выгодно тем, что появятся новые компании, направленные не только на внутренний, но и на внешний рынок.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/13/1043205548_68:0:1508:1080_1920x0_80_0_0_a0227324bde0f047b9472824408a20da.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, абхазия, видео
мультимедиа, видео, экономика, абхазия, видео
Быстрое развитие: как работают особые экономические зоны
16:40 19.12.2022 (обновлено: 16:49 19.12.2022)
В интервью Sputnik замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал, что такое особые экономические зоны, в чем их преимущество и как они функционируют.
По словам заместителя министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия, основное отличие особых экономических зон от других видов экономических площадок в том, что их резиденты на определенное время освобождаются от таможенных платежей, налога на прибыль и налога на имущество. При этом за ними остаются подоходный налог и платежи во внебюджетные фонды.
Такие льготы нужны для того, чтобы создать бизнесу более быстрые условия развития – за счет снижения расходной части сокращается срок выхода на окупаемость.
По его словам, так как в Абхазии налог на добавленную стоимость и подоходный налог ниже, чем в России, это должно быть стимулом для российских инвестиций.
Для самой республики функционирование особых экономических зон выгодно тем, что появятся новые компании, направленные не только на внутренний, но и на внешний рынок.