https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/bystroe-razvitie-kak-rabotayut-osobye-ekonomicheskie-zony-1043206316.html

Быстрое развитие: как работают особые экономические зоны

Быстрое развитие: как работают особые экономические зоны

В интервью Sputnik замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал, что такое особые экономические зоны, в чем их преимущество и как они... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T16:40+0300

2022-12-19T16:40+0300

2022-12-19T16:49+0300

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По словам заместителя министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия, основное отличие особых экономических зон от других видов экономических площадок в том, что их резиденты на определенное время освобождаются от таможенных платежей, налога на прибыль и налога на имущество. При этом за ними остаются подоходный налог и платежи во внебюджетные фонды. Такие льготы нужны для того, чтобы создать бизнесу более быстрые условия развития – за счет снижения расходной части сокращается срок выхода на окупаемость.По его словам, так как в Абхазии налог на добавленную стоимость и подоходный налог ниже, чем в России, это должно быть стимулом для российских инвестиций.Для самой республики функционирование особых экономических зон выгодно тем, что появятся новые компании, направленные не только на внутренний, но и на внешний рынок.

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