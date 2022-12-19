https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/elektrosnabzhenie-v-abkhazii-vosstanovleno-1043207594.html

Электроснабжение в Абхазии восстановлено

Электроснабжение в Абхазии восстановлено

Из-за перегрузки на ВЛ "Псоу-220" без света осталась большая часть республики. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T17:24+0300

2022-12-19T17:24+0300

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абхазия

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Электроснабжение в Абхазии восстановлено, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что на воздушной линии "Псоу-220", по которой в Абхазию поступает электроэнергия из России, произошла перегрузка. Из-за этого больше половины страны осталось без света.

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