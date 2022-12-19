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Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву и Минск

Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву и Минск

На встречах, которые пройдут в российской и белорусской столицах, Ардзинба обсудит актуальные вопросы. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву и Минск в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики. Глава внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч, на которых обсудит актуальные вопросы взаимодействия.

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