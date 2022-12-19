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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/peregruz-proizoshel-na-linii-psou-220-1043207377.html
Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"
Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"
Из-за перегрузки на линии, по которой в республику поступает электричество из России, большая часть Абхазии осталась без света. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T17:07+0300
2022-12-19T17:45+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. На воздушной линии "Псоу-220", по которой в Абхазию поступает электроэнергия из России, произошла перегрузка, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Из-за этого больше половины страны осталась без подачи электроэнергии.В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.
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Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"

17:07 19.12.2022 (обновлено: 17:45 19.12.2022)
© Sputnik / Евгений ПереверзевОпоры высоковольтного электричества через реку Амур в Хабаровском крае
Опоры высоковольтного электричества через реку Амур в Хабаровском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Евгений Переверзев
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Из-за перегрузки на линии, по которой в республику поступает электричество из России, большая часть Абхазии осталась без света.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. На воздушной линии "Псоу-220", по которой в Абхазию поступает электроэнергия из России, произошла перегрузка, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Из-за этого больше половины страны осталась без подачи электроэнергии.
В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.
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