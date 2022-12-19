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Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"
Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"
Из-за перегрузки на линии, по которой в республику поступает электричество из России, большая часть Абхазии осталась без света. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T17:07+0300
2022-12-19T17:07+0300
2022-12-19T17:45+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. На воздушной линии "Псоу-220", по которой в Абхазию поступает электроэнергия из России, произошла перегрузка, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Из-за этого больше половины страны осталась без подачи электроэнергии.В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.
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абхазия, новости
Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"
17:07 19.12.2022 (обновлено: 17:45 19.12.2022)
Из-за перегрузки на линии, по которой в республику поступает электричество из России, большая часть Абхазии осталась без света.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. На воздушной линии "Псоу-220", по которой в Абхазию поступает электроэнергия из России, произошла перегрузка, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Из-за этого больше половины страны осталась без подачи электроэнергии.
В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.