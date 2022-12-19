https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/peregruz-proizoshel-na-linii-psou-220-1043207377.html

Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"

Перегрузка произошла на линии "Псоу-220"

Из-за перегрузки на линии, по которой в республику поступает электричество из России, большая часть Абхазии осталась без света. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

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2022-12-19T17:07+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. На воздушной линии "Псоу-220", по которой в Абхазию поступает электроэнергия из России, произошла перегрузка, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Из-за этого больше половины страны осталась без подачи электроэнергии.В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

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