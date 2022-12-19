https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/starikov-zapad-sozdal-ukrainu-kak-instrument-borby-s-rossiey--1043198701.html

Стариков: Запад создал Украину как инструмент борьбы с Россией

Стариков: Запад создал Украину как инструмент борьбы с Россией

Запад почти 10 лет готовил Украину к противостоянию с Россией с отдаленным прицелом на разборки с Китаем ― о многоходовом плане западных элит рассуждает... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T12:30+0300

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Стариков: Запад создал Украину, как инструмент борьбы с Россией Стариков: Запад создал Украину, как инструмент борьбы с Россией

Теперь уже очевидно, что боевых действий на территории Украины избежать было невозможно, хотя Россия сделала все возможное для этого, говорит эксперт."Восемь лет переговоров, Минск-1, Минск-2, но, как недавно сказал Порошенко, все это нужно было киевской власти, чтобы выиграть время, создать новые вооруженные силы, получить кредиты и деньги от запада", – говорит Стариков.По последним данным, только США к настоящему моменту передали Украине вооружения на 19 млрд долларов, сюда же надо добавить помощь и вооружения, которые поступают Киеву от других стран НАТО, приводит данные эксперт."Украину заваливают деньгами и оружием, вопрос – если на сцену не одно ружье повесить, а вывалить целый ворох вооружений, наверное, по замыслу режиссера этой пьесы, должна быть не только стрельба из одного ружья, а массовое убийство людьми друг друга. Вот что на Украине Запад планировал, то и получили. Попытки России предотвратить такой сценарий, к сожалению, пока не увенчались успехом", – говорит Стариков.Украина – это инструмент западной политики в борьбе с Россией, Западу это противостояние нужно было для того, чтобы подчинить себе Россию и уже из нее сделать инструмент антикитайской политики, полагает Стариков."Украиной бьем по России для того, чтобы подчинить себе Россию и устроить российско-китайскую войну, вот такая многоходовочка рисуется, но Россия сейчас планы спутала, и сегодня уже очевидно, что такого мирного "крымского" сценария развития событий в реальности уже не существовало", – рассуждает Стариков.

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