https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/starikov-zapad-sozdal-ukrainu-kak-instrument-borby-s-rossiey--1043198701.html
Стариков: Запад создал Украину как инструмент борьбы с Россией
Стариков: Запад создал Украину как инструмент борьбы с Россией
Запад почти 10 лет готовил Украину к противостоянию с Россией с отдаленным прицелом на разборки с Китаем ― о многоходовом плане западных элит рассуждает... 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T12:30+0300
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Стариков: Запад создал Украину, как инструмент борьбы с Россией
Стариков: Запад создал Украину, как инструмент борьбы с Россией
Теперь уже очевидно, что боевых действий на территории Украины избежать было невозможно, хотя Россия сделала все возможное для этого, говорит эксперт."Восемь лет переговоров, Минск-1, Минск-2, но, как недавно сказал Порошенко, все это нужно было киевской власти, чтобы выиграть время, создать новые вооруженные силы, получить кредиты и деньги от запада", – говорит Стариков.По последним данным, только США к настоящему моменту передали Украине вооружения на 19 млрд долларов, сюда же надо добавить помощь и вооружения, которые поступают Киеву от других стран НАТО, приводит данные эксперт."Украину заваливают деньгами и оружием, вопрос – если на сцену не одно ружье повесить, а вывалить целый ворох вооружений, наверное, по замыслу режиссера этой пьесы, должна быть не только стрельба из одного ружья, а массовое убийство людьми друг друга. Вот что на Украине Запад планировал, то и получили. Попытки России предотвратить такой сценарий, к сожалению, пока не увенчались успехом", – говорит Стариков.Украина – это инструмент западной политики в борьбе с Россией, Западу это противостояние нужно было для того, чтобы подчинить себе Россию и уже из нее сделать инструмент антикитайской политики, полагает Стариков."Украиной бьем по России для того, чтобы подчинить себе Россию и устроить российско-китайскую войну, вот такая многоходовочка рисуется, но Россия сейчас планы спутала, и сегодня уже очевидно, что такого мирного "крымского" сценария развития событий в реальности уже не существовало", – рассуждает Стариков.
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Стариков: Запад создал Украину как инструмент борьбы с Россией
12:30 19.12.2022 (обновлено: 13:13 19.12.2022)
Запад почти 10 лет готовил Украину к противостоянию с Россией с отдаленным прицелом на разборки с Китаем ― о многоходовом плане западных элит рассуждает российский политический эксперт, публицист Николай Стариков.
Теперь уже очевидно, что боевых действий на территории Украины избежать было невозможно, хотя Россия сделала все возможное для этого, говорит эксперт.
"Восемь лет переговоров, Минск-1, Минск-2, но, как недавно сказал Порошенко, все это нужно было киевской власти, чтобы выиграть время, создать новые вооруженные силы, получить кредиты и деньги от запада", – говорит Стариков.
По последним данным, только США к настоящему моменту передали Украине вооружения на 19 млрд долларов, сюда же надо добавить помощь и вооружения, которые поступают Киеву от других стран НАТО, приводит данные эксперт.
"Украину заваливают деньгами и оружием, вопрос – если на сцену не одно ружье повесить, а вывалить целый ворох вооружений, наверное, по замыслу режиссера этой пьесы, должна быть не только стрельба из одного ружья, а массовое убийство людьми друг друга. Вот что на Украине Запад планировал, то и получили. Попытки России предотвратить такой сценарий, к сожалению, пока не увенчались успехом", – говорит Стариков.
Украина – это инструмент западной политики в борьбе с Россией, Западу это противостояние нужно было для того, чтобы подчинить себе Россию и уже из нее сделать инструмент антикитайской политики, полагает Стариков.
"Украиной бьем по России для того, чтобы подчинить себе Россию и устроить российско-китайскую войну, вот такая многоходовочка рисуется, но Россия сейчас планы спутала, и сегодня уже очевидно, что такого мирного "крымского" сценария развития событий в реальности уже не существовало", – рассуждает Стариков.