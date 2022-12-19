https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/takie-obstoyatelstva-mikvabiya-ob-osobykh-ekonomicheskikh-zonakh-v-abkhazii--1043149084.html
Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии
Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии
Заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как в стране создаются особые экономические зоны, об их задачах... 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T10:25+0300
2022-12-19T10:25+0300
2022-12-19T10:43+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
экономика
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043149169_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_12c33590cf81a5cc71ed548dcc1617a9.jpg
Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии
Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии
В Абхазии могут появиться новые особые экономические зоны — сельскохозяйственные. Парламент Абхазии внес изменения в закон "Об особых экономических зонах" в окончательном чтении. Проект создает правовую основу для функционирования территорий, на которых предприниматели будут заниматься сельским хозяйством и переработкой сельхозпродукции. Закон "Об особых экономических зонах" в Абхазии действует с 2015 года. Что такое особая экономическая зона, для чего они создаются и какие зоны уже есть для этого в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра экономики Теймураз Миквабия.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043149169_133:0:1573:1080_1920x0_80_0_0_6b119c9cfa80bc6950c58a1c4aa086a0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, бизнес, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, бизнес, аудио
Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии
10:25 19.12.2022 (обновлено: 10:43 19.12.2022)
Заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как в стране создаются особые экономические зоны, об их задачах и эффективности.
В Абхазии могут появиться новые особые экономические зоны — сельскохозяйственные. Парламент Абхазии внес изменения в закон "Об особых экономических зонах" в окончательном чтении. Проект создает правовую основу для функционирования территорий, на которых предприниматели будут заниматься сельским хозяйством и переработкой сельхозпродукции.
Закон "Об особых экономических зонах" в Абхазии действует с 2015 года. Что такое особая экономическая зона, для чего они создаются и какие зоны уже есть для этого в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра экономики Теймураз Миквабия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.