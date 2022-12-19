https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/takie-obstoyatelstva-mikvabiya-ob-osobykh-ekonomicheskikh-zonakh-v-abkhazii--1043149084.html

Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии

Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии

Заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как в стране создаются особые экономические зоны, об их задачах... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии Такие обстоятельства: Миквабия об особых экономических зонах в Абхазии

В Абхазии могут появиться новые особые экономические зоны — сельскохозяйственные. Парламент Абхазии внес изменения в закон "Об особых экономических зонах" в окончательном чтении. Проект создает правовую основу для функционирования территорий, на которых предприниматели будут заниматься сельским хозяйством и переработкой сельхозпродукции. Закон "Об особых экономических зонах" в Абхазии действует с 2015 года. Что такое особая экономическая зона, для чего они создаются и какие зоны уже есть для этого в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра экономики Теймураз Миквабия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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