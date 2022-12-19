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Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре: театр прославленных футбольных держав
Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре: театр прославленных футбольных держав
Своими эмоциями о прошедшем финале Чемпионата мира по футболу в интервью радио Sputnik поделился мастер спорта СССР международного класса, российский и... 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T16:49+0300
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Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре
Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре
18 декабря сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции и стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре."Шикарнейший чемпионат мира прошел в Катаре. Зрители получили огромное удовольствие. Ну а финал – это был театр двух великих футбольных держав, которые показали зрелищный футбол", – сказал Цвейба. Подробности слушайте в подкасте.
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Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре: театр прославленных футбольных держав
16:49 19.12.2022 (обновлено: 16:56 19.12.2022)
Своими эмоциями о прошедшем финале Чемпионата мира по футболу в интервью радио Sputnik поделился мастер спорта СССР международного класса, российский и украинский футболист, игрок четырех национальных сборных Ахрик Цвейба.
18 декабря сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции и стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре.
"Шикарнейший чемпионат мира прошел в Катаре. Зрители получили огромное удовольствие. Ну а финал – это был театр двух великих футбольных держав, которые показали зрелищный футбол", – сказал Цвейба.
Подробности слушайте в подкасте
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