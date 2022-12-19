https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/tsveyba-o-finale-chempionata-mira-po-futbolu-v-katare-teatr-proslavlennykh-futbolnykh-derzhav-1043206994.html

Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре: театр прославленных футбольных держав

Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре: театр прославленных футбольных держав

Своими эмоциями о прошедшем финале Чемпионата мира по футболу в интервью радио Sputnik поделился мастер спорта СССР международного класса, российский и... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T16:49+0300

2022-12-19T16:49+0300

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Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре Цвейба о финале Чемпионата мира по футболу в Катаре

18 декабря сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции и стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре."Шикарнейший чемпионат мира прошел в Катаре. Зрители получили огромное удовольствие. Ну а финал – это был театр двух великих футбольных держав, которые показали зрелищный футбол", – сказал Цвейба. Подробности слушайте в подкасте.

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