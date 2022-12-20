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Барциц о нынешнем взаимодействии Абхазии и Беларуси: создаст среду для серьезных решений

Барциц о нынешнем взаимодействии Абхазии и Беларуси: создаст среду для серьезных решений

В Минске прошел 8-й Северный деловой форум "Ливадия". Участниками Форума были представители деловых и научных кругов России и Белоруссии, чиновники и... 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T15:21+0300

2022-12-20T15:21+0300

2022-12-20T15:21+0300

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Барциц о нынешнем взаимодействии Абхазии и Беларуси: создадут среду для серьезных решений Барциц о нынешнем взаимодействии Абхазии и Беларуси: создадут среду для серьезных решений

В Минске прошел 8-й Северный деловой форум "Ливадия". Участниками Форума были представители деловых и научных кругов России и Белоруссии, чиновники и журналисты. По приглашению организаторов Форума в его работе принял участие торговый представитель Абхазии в России, председатель попечительского Совета МКДЦ РА Олег Барциц.Масштабное экономическое взаимодействие между Беларусью и Абхазией невозможно рассматривать вне связи с актуальной политической международной ситуацией, которая сегодня сложилась, отметил Барциц в эфире радио Sputnik Абхазия."Актуально, что на форуме такой основной мыслью звучала идея о необходимости объединять потенциал, усилия. Россия, Абхазия и Беларусь находятся в едином лагере и стоит объединять потенциалы и политические, и экономические, и интеллектуальные. Это проходило красной нитью в выступлениях практически каждого участника форума. Думаю, что экономическое взаимодействие, которое намечается сейчас между Беларусью и Абхазией, как раз и создаст ту питательную среду для последующих, уже более серьезных решений, возможно и в политическом, дипломатическом аспекте наших взаимоотношений. Не хочу забегать вперед, но, думаю, что по этому пути и надо продвигаться", - сказал Барциц.Он отметил, что является сторонником присоединения Абхазии к Союзному государству России и Беларуси.Олег Барциц также считает, что Абхазия и Беларусь вполне способны реализовать имеющийся обширный потенциал взаимодействия на основе экономического, торгового и культурного сотрудничества. В планах Торгового представительства значится и открытие Торгового Дома Абхазии в Минске. Полная версия беседы в аудиофайле.

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