https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/belyaeva-o-vaktsinatsii-ot-grippa-v-abkhazii-ochen-nizkaya-privivochnaya-aktivnost-1043216132.html

Беляева о вакцинации от гриппа в Абхазии: очень низкая прививочная активность

Беляева о вакцинации от гриппа в Абхазии: очень низкая прививочная активность

Какова ситуация с гриппом в Абхазии, планируют ли вводить карантин в школах, как уберечь себя от гриппозной инфекции, и о чем говорят цифры по вакцинации, в... 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T13:09+0300

2022-12-20T13:09+0300

2022-12-20T13:09+0300

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Беляева о вакцинации от гриппа в Абхазии: очень низкая прививочная активность Беляева о вакцинации от гриппа в Абхазии: очень низкая прививочная активность

В России - эпидемия гриппа. По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости вырос в несколько раз. В этом году, заболеваемость сезонным гриппом в Абхазии началась раньше, чем обычно, сказала главный санитарный врач в интервью радио Sputnik. На сегодня лабораторными исследованиями подтверждено 278 случаев гриппа А, а также, в стране, достаточно много людей обращается с ОРЗ, подчеркнула Беляева. Говоря о вакцинации от гриппа в Абхазии она отметила, что две с половиной тысячи привитых – это около одного процента, даже ниже одного процента нашего населения."Это крайне недостаточно для выработки коллективного иммунитета. О нем речь идет тогда, когда привито от 50 до 70% населения. Здесь речь только об индивидуальной защите от тяжелого течения гриппозной инфекции. К сожалению, у нас очень низкая прививочная активность. Непонятно почему, но люди настороженно относятся к прививкам несмотря на то, что разъяснительная работа проводится. Меня удивляет то, что люди верят кому угодно, только не специалистам и медикам", - сказала Беляева.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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