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График отключений электричества отменят в части Абхазии
График отключений электричества отменят в части Абхазии
При этом остается возможность локальных отключений на местах из-за перегрузок в сети. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T12:46+0300
2022-12-20T12:46+0300
2022-12-20T12:46+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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черноморэнерго
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии отменят в части Абхазии с 21 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Меры касаются жителей республики, подключенных к воздушным линиям "Псоу-220" и "Гячрыпш-110".Ограничения для абонентов "Шешелети-1" и "Шешелети-2" ограничения сохранятся "до повышения воды до приемлемого уровня" в Джварском водохранилище.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
График отключений электричества отменят в части Абхазии
При этом остается возможность локальных отключений на местах из-за перегрузок в сети.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии отменят в части Абхазии с 21 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Меры касаются жителей республики, подключенных к воздушным линиям "Псоу-220" и "Гячрыпш-110".
Ограничения для абонентов "Шешелети-1" и "Шешелети-2" ограничения сохранятся "до повышения воды до приемлемого уровня" в Джварском водохранилище.