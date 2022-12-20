https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/grafik-otklyucheniy-elektrichestva-otmenyat-v-chasti-abkhazii-1043217587.html

График отключений электричества отменят в части Абхазии

График отключений электричества отменят в части Абхазии

При этом остается возможность локальных отключений на местах из-за перегрузок в сети. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T12:46+0300

2022-12-20T12:46+0300

2022-12-20T12:46+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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черноморэнерго

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии отменят в части Абхазии с 21 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Меры касаются жителей республики, подключенных к воздушным линиям "Псоу-220" и "Гячрыпш-110".Ограничения для абонентов "Шешелети-1" и "Шешелети-2" ограничения сохранятся "до повышения воды до приемлемого уровня" в Джварском водохранилище.

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