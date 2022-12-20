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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/grafik-otklyucheniy-elektrichestva-otmenyat-v-chasti-abkhazii-1043217587.html
График отключений электричества отменят в части Абхазии
График отключений электричества отменят в части Абхазии
При этом остается возможность локальных отключений на местах из-за перегрузок в сети. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T12:46+0300
2022-12-20T12:46+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии отменят в части Абхазии с 21 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Меры касаются жителей республики, подключенных к воздушным линиям "Псоу-220" и "Гячрыпш-110".Ограничения для абонентов "Шешелети-1" и "Шешелети-2" ограничения сохранятся "до повышения воды до приемлемого уровня" в Джварском водохранилище.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго

График отключений электричества отменят в части Абхазии

12:46 20.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Свет
Свет - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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При этом остается возможность локальных отключений на местах из-за перегрузок в сети.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии отменят в части Абхазии с 21 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Меры касаются жителей республики, подключенных к воздушным линиям "Псоу-220" и "Гячрыпш-110".
Ограничения для абонентов "Шешелети-1" и "Шешелети-2" ограничения сохранятся "до повышения воды до приемлемого уровня" в Джварском водохранилище.
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