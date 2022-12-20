https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-tevrenchidi-ob-itogakh-proekta-auaskhyr-1043199562.html
Такие обстоятельства: Джинджолия и Тевренчиди об итогах проекта "Ауасхыр"
Такие обстоятельства: Джинджолия и Тевренчиди об итогах проекта "Ауасхыр"
Завершился проект "Ауасхыр", направленный на популяризацию естественных наук. В рамках проекта школьники седьмых и восьмых классов проходили отбор для обучения... 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T10:48+0300
2022-12-20T10:48+0300
2022-12-20T11:48+0300
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Такие обстоятельства: Джинджолия и Тевренчиди об итогах проекта "Ауасхыр
Такие обстоятельства: Джинджолия и Тевренчиди об итогах проекта "Ауасхыр
Завершился проект "Ауасхыр", направленный на популяризацию естественных наук. В рамках проекта школьники седьмых и восьмых классов проходили отбор для обучения по трем фундаментальным направлениям естествознания – физике, химии, биологии.Дети учились экспериментировать и исследовать новое. Об итогах проекта подробнее в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали руководитель проекта Валерий Джинджолия и победитель Панает Тевренчиди. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия и Тевренчиди об итогах проекта "Ауасхыр"
10:48 20.12.2022 (обновлено: 11:48 20.12.2022)
Завершился проект "Ауасхыр", направленный на популяризацию естественных наук. В рамках проекта школьники седьмых и восьмых классов проходили отбор для обучения по трем фундаментальным направлениям естествознания – физике, химии, биологии.
Дети учились экспериментировать и исследовать новое.
Об итогах проекта подробнее в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали руководитель проекта Валерий Джинджолия и победитель Панает Тевренчиди.
Подробности слушайте в аудиофайле.