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Аполлону Думаа было присвоено звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"
Аполлону Думаа было присвоено звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"
Соответствующий указ президент Абхазии Аслан Бжания подписал в среду, 21 декабря. 21.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Председателю Совета старейшин Аполлону Думаа присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия", сообщается на сайте президента Абхазии.Аполлон Думаа родился 21 декабря 1942 года, в этом году ему исполнилось 80 лет. Он внес существенный вклад в национально-освободительное движение абхазского народа, был одним из организаторов Очамчырского отделения Народного форума Абхазии "Аидгылара" и неоднократно избирался делегатом съездов народов Кавказа.В сентябре 2018 года Аполлон Думаа был награжден орденом Леона за вклад в организацию обороны Восточного фронта во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
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Аполлону Думаа было присвоено звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия"

21:02 21.12.2022 (обновлено: 21:27 21.12.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукАпполон Думава
Апполон Думава - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Соответствующий указ президент Абхазии Аслан Бжания подписал в среду, 21 декабря.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Председателю Совета старейшин Аполлону Думаа присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия", сообщается на сайте президента Абхазии.

"За многолетний труд, вклад в публицистику присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия" Думаа Аполлону Несторовичу, члену Союза журналистов", – говорится в указе, подписанном сегодня, 21 декабря.

Аполлон Думаа родился 21 декабря 1942 года, в этом году ему исполнилось 80 лет. Он внес существенный вклад в национально-освободительное движение абхазского народа, был одним из организаторов Очамчырского отделения Народного форума Абхазии "Аидгылара" и неоднократно избирался делегатом съездов народов Кавказа.
В сентябре 2018 года Аполлон Думаа был награжден орденом Леона за вклад в организацию обороны Восточного фронта во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
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