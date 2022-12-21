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Банк Абхазии выпустил новую серию монет "Динозавры"
Банк Абхазии выпустил новую серию монет "Динозавры"
"Динозавры" входят в серию "Памятные монеты из недрагоценных металлов". 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T20:39+0300
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Банк Абхазии выпустил в обращение новую серию монет из недрагоценных металлов "Динозавры". Об этом сообщается на сайте банка.Монеты состоят из нейзильбера, сплава меди с 5-35% никеля и 13-45% цинка. Диаметр изделия - 39 миллиметров, масса - 25,1 грамма. Номинал монет - три апсара. Они были выпущены тиражом в 300 экземпляров.Художником, разработавшим дизайн монет, стал Батал Джапуа
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абхазия, новости, национальный банк абхазии
абхазия, новости, национальный банк абхазии
Банк Абхазии выпустил новую серию монет "Динозавры"
20:39 21.12.2022 (обновлено: 21:04 21.12.2022)
"Динозавры" входят в серию "Памятные монеты из недрагоценных металлов".
СУХУМ, 21 дек – Sputnik.
Банк Абхазии выпустил в обращение новую серию монет из недрагоценных металлов "Динозавры". Об этом сообщается
на сайте банка.
Монеты состоят из нейзильбера, сплава меди с 5-35% никеля и 13-45% цинка. Диаметр изделия - 39 миллиметров, масса - 25,1 грамма.
Номинал монет - три апсара. Они были выпущены тиражом в 300 экземпляров.
Художником, разработавшим дизайн монет, стал Батал Джапуа