https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/gopiya-o-novogodney-aktsii-kiaraza-i-ashany-zhdu-siyayuschie-ot-schastya-detskie-glaza--1043221478.html

Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза

Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза

О том, как проходит новогодняя акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз", какие желания у маленьких подопечных и о новшествах акции, в эфире радио... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T11:32+0300

2022-12-21T11:32+0300

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Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза

Гопия рассказала, как возникла идея с волшебной елочкой на культурно-деловой площадке “Гума” и почему фонды решили объединиться.По словам соучредителя благотворительной организации "Киараз" , эта новогодняя акция единственная, которая не требует усилий для распространения информации, люди сразу же подхватывают и откликаются на зов.Собеседник Sputnik также рассказала, о чем мечтают дети и что самое главное в выборе подарков.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Новогодняя акция “Ашана-цла” (волшебное дерево - прим.) благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" продлится до 26 декабря.Sputnik Абхазия - информационный партнер акции.

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