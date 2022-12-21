https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/gopiya-o-novogodney-aktsii-kiaraza-i-ashany-zhdu-siyayuschie-ot-schastya-detskie-glaza--1043221478.html
Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза
Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза
О том, как проходит новогодняя акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз", какие желания у маленьких подопечных и о новшествах акции, в эфире радио... 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T11:32+0300
2022-12-21T11:32+0300
2022-12-21T15:40+0300
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Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза
Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза
Гопия рассказала, как возникла идея с волшебной елочкой на культурно-деловой площадке “Гума” и почему фонды решили объединиться.По словам соучредителя благотворительной организации "Киараз" , эта новогодняя акция единственная, которая не требует усилий для распространения информации, люди сразу же подхватывают и откликаются на зов.Собеседник Sputnik также рассказала, о чем мечтают дети и что самое главное в выборе подарков.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Новогодняя акция “Ашана-цла” (волшебное дерево - прим.) благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" продлится до 26 декабря.Sputnik Абхазия - информационный партнер акции.
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подкасты, акции, благотворительный фонд "киараз", культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
подкасты, акции, благотворительный фонд "киараз", культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
Гопия о новогодней акции "Киараза" и "Ашаны": жду сияющие от счастья детские глаза
11:32 21.12.2022 (обновлено: 15:40 21.12.2022)
О том, как проходит новогодняя акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз", какие желания у маленьких подопечных и о новшествах акции, в эфире радио Sputnik рассказала соучредитель благотворительной организации "Киараз" Камма Гопия.
Гопия рассказала, как возникла идея с волшебной елочкой на культурно-деловой площадке “Гума” и почему фонды решили объединиться.
По словам соучредителя благотворительной организации "Киараз" , эта новогодняя акция единственная, которая не требует усилий для распространения информации, люди сразу же подхватывают и откликаются на зов.
Собеседник Sputnik также рассказала, о чем мечтают дети и что самое главное в выборе подарков.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.
Новогодняя акция “Ашана-цла” (волшебное дерево - прим.) благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" продлится до 26 декабря.
Sputnik Абхазия - информационный партнер акции.