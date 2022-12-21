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Новый фильм Ибрагима Чкадуа покажут в Sputnik
Новый фильм Ибрагима Чкадуа покажут в Sputnik
22 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия состоится презентация короткометражного фильма "Портрет" известного абхазского... 21.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-21T16:30+0300
2022-12-21T16:30+0300
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22 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия состоится презентация короткометражного фильма "Портрет" известного абхазского кинорежиссера Ибрагима Чкадуа. Это притча о любви к близким в сложные времена, о том, что, несмотря ни на что, в мире должно оставаться место для любви, сочувствия и памяти.После показа состоится пресс-конференция авторов фильма. Участники встречи Ибрагим Чкадуа – автор сценария и режиссер фильма.Джамбул Жордания – актер, театральный режиссер, Заслуженный артист Абхазии.Сырбей Сангулия – актер, Заслуженный артист Абхазии
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новости, абхазия, культура
новости, абхазия, культура
Новый фильм Ибрагима Чкадуа покажут в Sputnik
16:30 21.12.2022 (обновлено: 18:27 21.12.2022)
22 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия состоится презентация короткометражного фильма "Портрет" известного абхазского кинорежиссера Ибрагима Чкадуа.
Это притча о любви к близким в сложные времена, о том, что, несмотря ни на что, в мире должно оставаться место для любви, сочувствия и памяти.
После показа состоится пресс-конференция авторов фильма.
Участники встречи
Ибрагим Чкадуа – автор сценария и режиссер фильма.
Джамбул Жордания – актер, театральный режиссер, Заслуженный артист Абхазии.
Сырбей Сангулия – актер, Заслуженный артист Абхазии