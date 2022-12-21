https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/novyy-film-ibragima-chkadua-pokazhut-v-sputnik-1043234417.html

Новый фильм Ибрагима Чкадуа покажут в Sputnik

Новый фильм Ибрагима Чкадуа покажут в Sputnik

22 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия состоится презентация короткометражного фильма "Портрет" известного абхазского... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T16:30+0300

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22 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия состоится презентация короткометражного фильма "Портрет" известного абхазского кинорежиссера Ибрагима Чкадуа. Это притча о любви к близким в сложные времена, о том, что, несмотря ни на что, в мире должно оставаться место для любви, сочувствия и памяти.После показа состоится пресс-конференция авторов фильма. Участники встречи Ибрагим Чкадуа – автор сценария и режиссер фильма.Джамбул Жордания – актер, театральный режиссер, Заслуженный артист Абхазии.Сырбей Сангулия – актер, Заслуженный артист Абхазии

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