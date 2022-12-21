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Ромашкин о бронировании отдыха в Абхазии зимой и летом

Ромашкин о бронировании отдыха в Абхазии зимой и летом

О том, насколько популярен в нынешнем году отдых в Абхазии в новогодние праздники и какой прогноз на турпоток предстоящим летом, в интервью радио Sputnik... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

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Ромашкин о бронировании турпутевок в Абхазию Ромашкин о бронировании турпутевок в Абхазию

По словам Ромашкина, продажи путевок на летний отдых в Абхазии идут очень хорошо."Мы отмечаем прирост на 35-40% к декабрю прошлого года, связываем это с тем, что год назад обстановка, связанная с коронавирусом, была тревожной. Многие регионы вводили ограничения, Абхазия не вводила, но, в целом, в Краснодарский край можно было приехать только с QR-кодом переболевшего, либо привитого", – отметил он.Ромашкин подчеркнул, что Абхазия по-прежнему остается более дешевым курортом по сравнению с Краснодарским краем и Крымом."Мы считаем, что Абхазия на 15-16% дешевле, так было в этом году и примерно такое же соотношение сохранится и в 2023 году. Плохая новость в том, что все подорожало, туризм – это часть экономики, если растут цены на все, в том числе на услуги, которые входят в проживание в отеле, то отель вынужден поднимать цены. Удорожание пока процентов 8-10", – сообщил Сергей Ромашкин.Подробности слушайте в аудиофайле.

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