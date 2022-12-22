https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/alleya-klassikov-abkhazskoy-literatury-otkrylas-v-natsionalnoy-biblioteke-1043247559.html
Аллея классиков абхазской литературы открылась в Национальной библиотеке
Аллея классиков абхазской литературы открылась в Национальной библиотеке
У здания библиотеки были высажены тисы в честь писателей Дмитрия Гулиа, Самсона Чанба, Дзадза Дарсалия, Иуы Когония, Михи Лакрба, Мушни Хашба, Ивана Папаскир. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T14:34+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественное открытие аллеи в честь плеяды абхазских писателей прошло во дворе Национальной библиотеки Абхазии 22 декабря.Чолария подчеркнул, что произведения Папаскир художественно наполнены и в то же время легко читаются. О его творчестве нужно говорить, его нужно изучать и анализировать с научной точки зрения, считает он.Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу добавил, что аллея станет литературной достопримечательностью республики, которую, по его мнению, с радостью будут посещать как местные жители, так и гости.В планах у Нацбиблиотеки и Союза писателей постепенно "заполнять" аллею деревьями в честь всех абхазских писателей.
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абхазия, новости, литература
абхазия, новости, литература
Аллея классиков абхазской литературы открылась в Национальной библиотеке
У здания библиотеки были высажены тисы в честь писателей Дмитрия Гулиа, Самсона Чанба, Дзадза Дарсалия, Иуы Когония, Михи Лакрба, Мушни Хашба, Ивана Папаскир.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественное открытие аллеи в честь плеяды абхазских писателей прошло во дворе Национальной библиотеки Абхазии 22 декабря.
Директор Нацбиблиотеки Борис Чолария рассказал о том, что было принято решение, согласно которому в первую очередь деревья нужно было высадить в честь основателей Союза писателей Абхазии. А само открытие аллеи было приурочено к 120-летию со дня рождения абхазского писателя Ивана Папаскир.
Чолария подчеркнул, что произведения Папаскир художественно наполнены и в то же время легко читаются. О его творчестве нужно говорить, его нужно изучать и анализировать с научной точки зрения, считает он.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу добавил, что аллея станет литературной достопримечательностью республики, которую, по его мнению, с радостью будут посещать как местные жители, так и гости.
В планах у Нацбиблиотеки и Союза писателей постепенно "заполнять" аллею деревьями в честь всех абхазских писателей.