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Часть Абхазии останется без света на час
Часть Абхазии останется без света на час
Отключение света связано с ремонтными работами на подстанции "Сухум-2". 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T09:44+0300
2022-12-22T09:44+0300
2022-12-22T10:41+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без света утром, 22 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".У абонентов подстанций "Сухум-2" и "Новый Афон" света не будет с 10:00 до 11:00.Ограничения связаны с ремонтными работами на подстанции "Сухум-2".
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абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Абхазии останется без света на час
09:44 22.12.2022 (обновлено: 10:41 22.12.2022)
Отключение света связано с ремонтными работами на подстанции "Сухум-2".
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без света утром, 22 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
У абонентов подстанций "Сухум-2" и "Новый Афон" света не будет с 10:00 до 11:00.
Ограничения связаны с ремонтными работами на подстанции "Сухум-2".