https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-na-chas-1043239696.html

Часть Абхазии останется без света на час

Часть Абхазии останется без света на час

Отключение света связано с ремонтными работами на подстанции "Сухум-2". 22.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без света утром, 22 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".У абонентов подстанций "Сухум-2" и "Новый Афон" света не будет с 10:00 до 11:00.Ограничения связаны с ремонтными работами на подстанции "Сухум-2".

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