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Колташов объяснил, почему растет курс американской валюты по отношению к рублю
Колташов объяснил, почему растет курс американской валюты по отношению к рублю
С чем связан рост американского доллара именно сейчас, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового... 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T08:36+0300
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Колташов объяснил, почему растет курс американской валюты по отношению к рублю
Колташов объяснил, почему растет курс американской валюты по отношению к рублю
Как уточнил экономист, на курс американской валюты влияют два фактора. Первый – это повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы США. "Американцы делают доллар более дорогим в отношении других валют. Этим они наносят серьезный ущерб мировой торговле, снижая потребительскую активность прежде всего у себя в США. Но параллельно политика ЕС, его санкционные меры убивают спрос в ЕС. В результате во второй половине 2022 года мы наблюдаем действие второго фактора – снижение цен на нефть, на пшеницу, на многие товары, которые Россия очень успешно экспортировала в 2022 году. Не добившись успеха санкционным нажимом на российскую экономику, Запад действует методом саморазрушения, допуская его, делая кредит дороже. Отсюда и давление, которое начало образовываться, отсюда и повышение курса американской валюты к рублю", – сказал Колташов. Он считает, что эта тенденция может сохраняться еще какое-то время, пока США могут проводить политику повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, россия, сша, финансы, экономика, доллары, валюта, рубль, аудио
подкасты, россия, сша, финансы, экономика, доллары, валюта, рубль, аудио
Колташов объяснил, почему растет курс американской валюты по отношению к рублю
08:36 22.12.2022 (обновлено: 10:52 22.12.2022)
С чем связан рост американского доллара именно сейчас, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Как уточнил экономист, на курс американской валюты влияют два фактора. Первый – это повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы США.
"Американцы делают доллар более дорогим в отношении других валют. Этим они наносят серьезный ущерб мировой торговле, снижая потребительскую активность прежде всего у себя в США. Но параллельно политика ЕС, его санкционные меры убивают спрос в ЕС. В результате во второй половине 2022 года мы наблюдаем действие второго фактора – снижение цен на нефть, на пшеницу, на многие товары, которые Россия очень успешно экспортировала в 2022 году. Не добившись успеха санкционным нажимом на российскую экономику, Запад действует методом саморазрушения, допуская его, делая кредит дороже. Отсюда и давление, которое начало образовываться, отсюда и повышение курса американской валюты к рублю", – сказал Колташов.
Он считает, что эта тенденция может сохраняться еще какое-то время, пока США могут проводить политику повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы.
Подробности слушайте в аудиофайле
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