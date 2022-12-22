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Коротко о главном: в Sputnik показали фильм Ибрагима Чкадуа
Коротко о главном: в Sputnik показали фильм Ибрагима Чкадуа
В пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия показали короткометражный фильм "Портрет" известного абхазского кинорежиссера Ибрагима Чкадуа. 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T19:19+0300
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Автор сценария и режиссер короткометражного фильма "Портрет" Ибрагим Чкадуа рассказал, что идея фильма пришла к нему во время пандемии, и в своей работе он в том числе говорит о смерти."Над этим, конечно, смеяться нельзя, но людей надо как-то поддерживать и при этом не придумывать историю "с потолка". Я исходил из того, что у абхазов отношение к смерти, как у мексиканцев", – ее боятся, уважают и иногда смеются над ней, наверное, из-за страха", – сказал Чкадуа.Актер, театральный режиссер Джамбул Жордания сыграл главного героя короткометражки, фотографа. Он рассказал, что Ибрагим Чкадуа написал не просто сценарий, а тонкую притчу.Подробнее о том, какие идеи автор заложил в свою картину, можно узнать из видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, культура, кино, абхазия, видео
видео, мультимедиа, культура, кино, абхазия, видео
Коротко о главном: в Sputnik показали фильм Ибрагима Чкадуа
19:19 22.12.2022 (обновлено: 20:01 22.12.2022)
В пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия показали короткометражный фильм "Портрет" известного абхазского кинорежиссера Ибрагима Чкадуа.
Автор сценария и режиссер короткометражного фильма "Портрет" Ибрагим Чкадуа рассказал, что идея фильма пришла к нему во время пандемии, и в своей работе он в том числе говорит о смерти.
"Над этим, конечно, смеяться нельзя, но людей надо как-то поддерживать и при этом не придумывать историю "с потолка". Я исходил из того, что у абхазов отношение к смерти, как у мексиканцев", – ее боятся, уважают и иногда смеются над ней, наверное, из-за страха", – сказал Чкадуа.
Актер, театральный режиссер Джамбул Жордания сыграл главного героя короткометражки, фотографа. Он рассказал, что Ибрагим Чкадуа написал не просто сценарий, а тонкую притчу.
Подробнее о том, какие идеи автор заложил в свою картину, можно узнать из видео Sputnik.