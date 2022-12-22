https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/posrednik-chuaz-o-rabote-sobraniya-deputatov-novogo-afona--1043239387.html
Посредник: Чуаз о работе Собрания депутатов Нового Афона
Посредник: Чуаз о работе Собрания депутатов Нового Афона
Каким был 2022 год для Собрания депутатов Нового Афона, как ведется взаимодействие с жителями города, с исполнительной властью, в программе "Главный четверг"... 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T13:31+0300
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Посредник: Чуаз о работе Собрания депутатов Нового Афона
Посредник: Чуаз о работе Собрания депутатов Нового Афона
"Работу Собрания я оцениваю, как удовлетворительную, потому что не все цели и задачи, которые мы ставили на этот год, были реализованы. Это связано с рядом объективных и субъективных причин. Один из профильных законов, по которым мы работаем – это закон об административно-территориальных единицах, в одной из статей которого четко прописано, что для работы и обеспечения материально-технической работы Собрания, необходимо формирование Аппарата Собрания. По ряду причин пока его в Новом Афоне нет. Сейчас это все находится в стадии принятия решения", - сказал Чуаз. Если этот вопрос решится, то, уверен Чуаз, упростится работа Собрания.Подробнее об этом, а также о том, как прошел туристический сезон в Новом Афоне, какие работы по благоустройству города проводятся, как там будут встречать Новый год, слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Чуаз о работе Собрания депутатов Нового Афона
13:31 22.12.2022 (обновлено: 13:32 22.12.2022)
Каким был 2022 год для Собрания депутатов Нового Афона, как ведется взаимодействие с жителями города, с исполнительной властью, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава Собрания Азамат Чуаз.
"Работу Собрания я оцениваю, как удовлетворительную, потому что не все цели и задачи, которые мы ставили на этот год, были реализованы. Это связано с рядом объективных и субъективных причин. Один из профильных законов, по которым мы работаем – это закон об административно-территориальных единицах, в одной из статей которого четко прописано, что для работы и обеспечения материально-технической работы Собрания, необходимо формирование Аппарата Собрания. По ряду причин пока его в Новом Афоне нет. Сейчас это все находится в стадии принятия решения", - сказал Чуаз.
Если этот вопрос решится, то, уверен Чуаз, упростится работа Собрания.
Подробнее об этом, а также о том, как прошел туристический сезон в Новом Афоне, какие работы по благоустройству города проводятся, как там будут встречать Новый год, слушайте в аудиофайле
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