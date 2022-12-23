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Абхазия примет участие в Чемпионате Европы CONIFA
Абхазия примет участие в Чемпионате Европы CONIFA
Чемпионат ConIFA-2023 будет проходить на Северном Кипре со 2-го по 11 июня. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T17:50+0300
2022-12-23T17:50+0300
2022-12-23T17:50+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сборная Абхазии по футболу в 2023 году примет участие в Чемпионате Европы CONIFA в Северном Кипре. Об этом заявил глава Федерации футбола республики Таращ Хагба на церемонии награждения по итогам футбольного сезона.Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.
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футбол, спорт, абхазия
Абхазия примет участие в Чемпионате Европы CONIFA
Чемпионат ConIFA-2023 будет проходить на Северном Кипре со 2-го по 11 июня.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сборная Абхазии по футболу в 2023 году примет участие в Чемпионате Европы CONIFA в Северном Кипре. Об этом заявил глава Федерации футбола республики Таращ Хагба на церемонии награждения по итогам футбольного сезона.
В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.