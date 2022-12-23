https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/abkhaziya-primet-uchastie-v-chempionate-evropy-conifa--1043275498.html

Абхазия примет участие в Чемпионате Европы CONIFA

Абхазия примет участие в Чемпионате Европы CONIFA

Чемпионат ConIFA-2023 будет проходить на Северном Кипре со 2-го по 11 июня. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сборная Абхазии по футболу в 2023 году примет участие в Чемпионате Европы CONIFA в Северном Кипре. Об этом заявил глава Федерации футбола республики Таращ Хагба на церемонии награждения по итогам футбольного сезона.Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.

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